Povídal o počínání Kohoutů v uplynulé sezoně, o změnách v kádru či o tom, že o kouče Zdeňka Motáka může být v budoucnu zájem z movitějších klubů.

Jak se vám zatím jeví změny v olomouckém kádru?

Samozřejmě Jakub Galvas a Aleš Jergl budou chybět, ale to otevírá prostor pro ostatní. Vidím hodně hráčů, kteří se toho můžou chytit a plnohodnotně je nahradit. V obraně je to Tomáš Valenta, který v sezoně 2016/17 ukázal ofenzivní potenciál ve slovenské extralize, anebo David Škůrek, který loni trochu zpomalil svoje zlepšování z předchozích sezon. V útoku pak Petr Kolouch, David Ostřížek, Jan Káňa. Tihle tři hráči se z různých důvodů nedokázali prosadit v Kometě nebo ve Vítkovicích a budou mít motivaci ukázat, že tam udělali chybu, když se jich zbavili. Jinak si myslím, že kádr zůstal na podobné úrovni kvality.

Odchod Jakuba Galvase je pro Olomouc citelný, souhlasíte?

Myslím si, že až čas nám ukáže, jaké štěstí jsme měli, že jsme mohli tak talentovaného hráče, jako je Jakub Galvas, v naší lize sledovat. Nepamatuju si, že by někdo takhle mladý hrál s tak vysokým sebevědomím. Pamatuju si ho už ze sezony 2016/17, kdy jsem ještě hrál, a už tehdy bylo vidět, že má nevídaný talent.

Je pro něj finské angažmá správným krokem na cestě do vysněné NHL?

Za mě je to dobrý krok. Trochu mě překvapilo, že ho Chicago ještě nepodepsalo, ale rok ve Finsku mu prospěje. Liga je pojetím bližší zámořskému hokeji a mladí hráči v ní dostávají hodně příležitostí.

Trenér Mory Zdeněk Moták řekl, že je pro něj zklamání, když jde z šestého týmu extraligy do 14. celku finské soutěže. Co si o tom myslíte?

S tím nesouhlasím. Dává mi to větší smysl, než kdyby šel do vysoce ambiciózního mužstva. Takhle nebude pod takovým tlakem a dostane určitě velké množství prostoru. Navíc pokud bude podávat podobné výkony jako u nás i ve Finsku, bude mít mnohem lepší vyjednávací pozici než z české extraligy. Všichni jasně vidíme, že finská liga má vyšší prestiž než česká.

Druhá odcházející opora – útočník Aleš Jergl – přestoupil do Hradce Králové. Potvrdí tam své výkony z druhé poloviny minulé sezony?

To teď těžko odhadneme. Potenciál na to určitě má. Věděl jsem, že se mu v druhé polovině sezony dařilo, ale když jsem viděl sebevědomí, s jakým hrál ve čtvrtfinále proti Plzni, tak jsem byl až unešený. Nečeká ho ale nic lehkého. V Hradci od něj budou vyžadovat produktivitu, bude pod mnohem větším tlakem, než byl v Olomouci. K tomu větší konkurence… Osobně by mi dávalo větší smysl, kdyby v Olomouci zůstal ještě rok a zvykl si na ofenzivní roli v mužstvu. Ale třeba ho podceňuji a dokáže plynule navázat na loňskou sezonu i v Hradci.

Typologicky by ho mohl nahradit slovenský útočník Marek Hecl.

Vypadá zajímavě, ale u slovenských hráčů je to často loterie, jestli se dokážou v naší lize prosadit.

Znáte ho po herní stránce?

Viděl jsem jen jeho čísla z poslední sezóny a ta vypadají výborně. Ale jak už jsem řekl, je tam hodně otazníků. Byla to jeho první produktivní sezóna. Byla to náhoda, nebo dokáže to samé přenést i do kvalitnější ligy? Fyzické parametry na papíře nevypadají ideálně, to by měl ale vynahradit skvělým bruslením. Je v něm určitě hodně potenciálu, ale zároveň i otazníků.

Zatím nejzvučnější posilou Olomouce je Lukáš Klimek. Co od něj mohou na Hané čekat?

Pro mě nad ním visí velký otazník. Má co dokazovat všem kolem, poslední čtyři sezony na Spartě neměl vůbec dobré. Sám jsem se divil, že tam pořad zůstává. Očekával bych od něj od všeho trochu. Hlavně výraznější ofenzivní produkci než v posledních sezonách, určitě dostane čas na přesilovkách. Taky od něj čekám perfektní obrannou práci, jak při hře v pěti, tak při oslabení.

Měli by Hanáci ještě na nějakém postu posílit?

Tohle je věc, která se odvíjí od ekonomických možností klubu. Výbornou brankářskou dvojici mají, určitě by se jim hodil výrazný ofenzivní obránce typu Zámorského nebo produktivní první centr. Ale na ty Olomouc nedosáhne a bez takových hráčů skládá mužstvo od té doby, co je zpátky v extralize. A když bych měl porovnat rozpočty všech mužstev a umístění, jakých v posledních letech dosahují, tak Olomouc z nich bude vycházet úplně nejlépe.

První centr – Jan Knotek – body ale sbírá pravidelně. Ačkoliv to není žádný hračička, dvakrát v řadě se dostal na metu 30 bodů. V čem vidíte jeho dovednosti?

Já si ho pamatuju jako jednoho z nejlepších hráčů na vhazování v lize. Jeho hlavní přednost je samozřejmě síla. Klobouk dolů, jak se ve 28 letech dokázal adaptovat a z do té doby prvoligového hráče se z něj stal určitě jeden z dvaceti nejlepších centrů v extralize.

V uplynulé sezoně se v týmovém bodování dostal před Knotka jen nestárnoucí Zbyněk Irgl. Je schopen své výkony zopakovat?

U starších hráčů je vždy otázka, kdy přijde ten bod zlomu a jejich produktivita poklesne. U Zbyňka už to vypadalo, že za tím bodem je a on pak loni měl nejlepší sezónu za posledních šest let. Bude zase určitě skvěle fyzicky připravený a zároveň bude potřebovat, aby jej podpořili spoluhráči. Pak muže mít podobnou sezónu jako loni

Dlouhodobě se Olomouc může opřít o Branislava Konráda. Na konci sezony ale ukázal svou kvalitu i Jan Lukáš. Dle hlasů z kabiny spolu vycházejí skvěle. Můžou spolu ale dva takhle ambiciózní gólmani dobře fungovat i v dalších letech?

Přijde mi lepší, když je jeden brankář jasná jednička, když je hierarchie daná. Ve výsledku se stejně stane, že jeden brankář bude chytat víc. A otázka je, jak bude reagovat ten druhý. Bude chtít čekat a bojovat o místo, nebo radši zkusí štěstí jinde? A nic na tom nezmění ani fakt, že jsou oba brankáři dobří kamarádi.

V minulosti byla Olomouc často považována za ryze defenzivní mužstvo. Minulou sezonu se ale tenhle pohled trochu změnil. Souhlasíte s tím?

Bylo to vidět od prvních zápasů sezony. Už ve druhém kole v Třinci a ve třetím kole doma s Kometou jasně ukázali, že to je nová Olomouc. A o to lepší je, že letos bylo mužstvo asi nejblíže vysněnému postupu do semifinále.

Svůj podíl na tom měl i trenér Zdeněk Moták. Je dobře, že konečně dostal prostor i na pozici hlavního kouče?

Do loňské sezony působil jen v roli asistenta, Většinu času navíc ve Spartě, kde hodnocení mužstva bylo spíše negativního charakteru. Loni v Olomouci v roli hlavního trenéra zažil výbornou sezonu. Je to s ním stejné jako u hráčů – nová sezona ukáže, jestli to byla náhoda, nebo výsledek jeho dobré práce. Pokud Olomouc bude mít znovu dobrou sezonu, dokážu si představit, že po něm bude v bohatších klubech extraligy velká poptávka.

V minulém ročníku nasadila Mora nejvyšší počet hráčů mladších 20 let. I když ve většině případů jen epizodně. Měli by někteří z nich už dostat pořádnou šanci?

Jestli je některý z nich talent typu Jakuba Galvase, proč ho nezačlenit. Ale to je opravdu výjimečný hráč… Pravděpodobnější mi přijde cesta, jakou prošel Aleš Jergl. Pár sezon v první lize, když se prosadí tam, tak dát šanci v extralize. U Aleše Jergla celý proces možná trval déle, než v Olomouci původně čekali, ale nakonec se jim trpělivost vyplatila.

Na koho z olomouckého týmu se v nadcházejícím ročníku těšíte nejvíc?

Čekám, že se výrazně prosadí Jan Káňa. Zažil jsem ho v Brně, má skvělé bruslení, hraje fyzicky, umí dávat góly. V posledních letech ho zpomalila zranění a vysoká konkurence v Kometě, ale potenciál je v něm obrovský.

Bude Olomouc znovu šlapat na paty nejlepší šestce a projde konečně do semifinále?

V minulé sezoně tam už jednou nohou byli, mužstvo zůstalo podobné, tak proč ne? Bude se muset sejít hodně jednotlivých faktorů, především pak musí všichni zůstat zdraví. Olomouc nemá široký kádr a každý výpadek muže znamenat problém.