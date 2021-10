„Katie Guayová je tou ženou, která by mohla prolomit skleněný strop v NHL,“ nechal se slyšet dlouholetý rozhodčí NHL Paul Stewart.

Nejzkušenější z desítky ženských rozhodčích je Guayová, která rozhoduje na mezinárodní úrovni 15 let a byla i na olympiádě v Pchjongčchangu. Podle ní se jedná pro ženy ve sportu o velký okamžik. „Kdykoli lidé dostanou šanci a vytvoří se nové cesty, otevře to ostatním oči, aby mohli mít větší sny,“ vzkázala Guayová.

Vedení soutěže farmářských klubů slavné NHL nominovalo na listinu rozhodčích pro nadcházející sezonu deset žen. To je doteď nejvyšší počet v profesionální hokejové lize. Katie Guayová se navíc stane prvou ženou, která jako hlavní rozhodčí povede zápas AHL.

Tu a tam se v utkání hokejistů v profesionální soutěži mihne žena v pruhovaném. Ale aby celou mužskou ligu řídilo hned deset ženských rozhodčích? A navíc i jako hlavní? To tady ještě nebylo. O genderovou revoluci v hokeji se postarala zámořská American Hockey League.

