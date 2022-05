Ve Stockholmu jsou gólman Karel Vejmelka z Arizony a detroitské duo Jakub Vrána a Filip Hronek. Zbylé zámořské opory Tomáš Hertl, Radim Šimek a Dominik Simon dorazí v pátek. A co další? Dmitrij Jaškin dostal od Kojotů stopku. A ještě jedna špatná zpráva: Detroit nepustil obránce Filipa Zadinu.

Reprezentace počítá ztráty. Jana Kováře trápí žebro, Zadinu nepustí Detroit

„Volal mi generální manažer Detroitu Red Wings Steve Yzerman, že Filip je krátce po operaci slepého střeva, a přestože existovala šance, že se dá do začátku mistrovství zdravotně dohromady, doktoři mu nakonec start na šampionátu nedoporučili,“ oznámil včera generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Nedorazí ani další z posil Jan Kovář. Útočník Zugu se omluvil, neboť sezonu dohrával se zraněným žebrem pod prášky na bolest.

Do přípravy se před generálkou zapojili David Krejčí a čtveřice finalistů extraligy Filip Chlapík, Michal Moravčík, Tomáš Kundrátek a David Musil.

„Kluci, kteří s námi trénují čtyři až pět týdnů už nemusejí přemýšlet o systému. Mým cílem je, aby to stejně pochytili i noví hráči. Protože když musíte na ledě přemýšlet o systému, zpomalí to vaši hru,“ řekl kouč Jalonen pro ČT po prvním společném tréninku ve Švédsku.

Jalonen vyhlásil útok na zlato

Obrovskou chuť něco dokázat má útočník Jakub Vrána, který po operaci ramena odehrál za Detroit pouhých 26 zápasů. Stihl však nasázet 13 gólů. „Černé myšlenky tam byly, ale nějak jsme se s tím srovnal. Koukám dopředu. Jsem rád, že si můžu sezonu prodloužit v reprezentaci,“ svěřil se kanonýr Red Wings.

Loni Češi odjížděli na mistrovství s medailovými ambicemi, ale nepřešli ani přes čtvrtfinále. Finský kouč Jalonen letos vyhlásil rovnou útok na zlato. „Minulý rok kolem toho byla kauza, ale ten cíl má být jasný. Hlava musí být nějak nastavená. Je hezké vědět, že trenér je pozitivně naladěný,“ řekl Vrána. „Taky se mi líbí, že dbá na detaily.“

„Bude to moje první mistrovství světa, strašně se těším. Viděl jsem ze záznamu pár zápasů, kluci hrají výborný hokej. Všechno funguje, jak má,“ svěřil se Vejmelka, který bude na šampionátu plnit roli jedničky. Tu si vybojoval i během své premiérové sezony v NHL. „Maximálně jsem si to užil, nečekal jsem, že to bude takhle vypadat. Odchytal jsem dost zápasů, ale když chci být jedničkou, tak to musím zvládat a všechny přesvědčit, že na to mám.“