A dnes není schopen dát jasný vzkaz, že doba symbolizovaná i Babišem a nyní (jak se provalilo) Králem byla zlá. Je to alibismus. A škoda.

Vždyť JJ68 je vzorem pro všechny mladé hokejisty, fotbalisty, tenisty… Každý, ano každý chce být jako on. Dosáhnout jeho úspěchů, aury, být tak pracovitý, oblíbený.

Je to však problém.

Já to nečtu, (ne)okomentoval estébáckou kauzu Tomáše Krále, prvního muže českého hokeje, král ledové hry Jaromír Jágr. Překvapuje to někoho?

