To tady ještě nebylo! Zákon na chování útočících hráčů v brankovišti soupeře. Není divu, že v pardubickém hokejovém týmu panuje panika. Po změně pravidel na základě intervence komise rozhodčích se totiž musely oba týmy přizpůsobit novým podmínkám. To, vyvolalo kritiku a hlas pardubického klubu tlumočil na veřejnosti po čtvrtém finálovém střetnutí trenér Marek Zadina. Otázkou je, jestli si všichni neměli jen ponadávat za zavřenými dveřmi…

Marek Zadina na veřejnosti zkritizoval nově zavedená opatření po dvou finálových zápasech. | Foto: se svolením HC Dynamo Pardubice

Hokej nejsou taneční. Je to sport pro tvrďáky, kteří umějí rány nejen rozdávat, ale i přijímat. Pardubičtí po loňském neúspěšném semifinále a prvním letošním prohraném finále konečně našli na Třinec recept. Ve druhém střetu soupeři otrávili hru neustálým dorážením na gólmana. Ondřej Kacetl byl evidentně rozladěn a těžko držel nervy na uzdě. Jenže po rozhodnutí komise rozhodčích mohli ještě teplou zbraň uložit do muzea. Všem totiž přišel do schránky e-mail, že se v brankovištích musí našlapovat jako při valčíku.

Tak se s kroucením očí v sloup ve třetím zápase novým podmínkám přizpůsobili. A jak to dopadlo? S měkkým hokejem nelze v soubojích o zlato vyhrát. Nikde na světě. Pamatujete na dobu, kdy se kreativní pardubický hokej nedal zastavit a soupeři proti němu brojili všemi způsoby. Zákeřnými fauly nevyjímaje. To, co se snažili nastavit trenéři Dynama pro druhý zápas, byl slabý odvar. Druhá a podstatnější věc. V rozehrané sérii, navíc finálové, měnit pravidla je úplně stejné, jako ze dne na den přetočit sazbu DPH. To by museli podnikatelé a živnostníci v noci přenastavit všechny účetní systémy. Jinak by člověk šel ráno pro housky a nevěděl by kolik zaplatit…

Mistr na titul útočit nebude! Třinec třetí výhru nepřidal, Pardubice vyrovnaly

Zpátky k hokejovým příkladům. Dokáže si někdo představit, že by v play off NHL nařídili, a ani by to nemusela být opatření proti vyhlášeným bijcům, že by po odpískání dorážející hráči sklopili uši a mazali na střídačku. Co kdyby gólmanovi vypadl puk z lapačky, nebo vyjel z pod betonů? Spoluhráči ho dopraví do bezpečí, protože by je nikdo neohrožoval. Vyděšení dobyvatelé už by totiž dávno seděli poslušně na prknech. A na závěr ještě přestřelenější situace. Co kdyby brankář okamžitě kotouč rozehrál? Tak jde jeho tým do přečíslení pět na nikoho… Noc ze soboty na neděli musela být pro pardubický realizační tým bezesná. Trenéři usilovně přemýšleli, jestli hrát jako modelky, či do toho znovu před skuhrajícím Ondřejem Kacetlem nešlápnout. Vyhrála druhá varianta.

Ve čtvrtém duelu tak Pardubičtí v rukavičkách nehráli. Nemohli, protože by proti Třinci jen s tou starou dobrou hrou neuspěli. Celkem čelili osmi přesilovkám, oproti dvěma ve třetím duelu. Dokonce ubránili dlouhou dvojnásobnou početní výhodu soupeře i čtyři minuty v oslabení, když úřadující mistr snížil na rozdíl jedné branky. Nejpodivnější na celé kauze s pracovním názvem Změna chování v brankovišti soupeře je fakt, že po ní nevolali Třinečtí a stejně tak se netvářili nadšeně po obdržení úkolového e-mailu. Kdo tedy rozhýbal komisi rozhodčích?

Třinec litoval přesilovek, kouč Dynama se opřel do Antoše: Špiní Pardubice

Jinak klidný a málomluvný pardubický trenér Marek Zadina označil za viníky televizní experty, respektive Milana Antoše. Není divu, že po vypjatém čtvrtém zápase z něj musely emoce ven. Ty negativní však přebily radost z vyrovnání série. Přitom jeden by čekal jeho výlev už bezprostředně po třetím střetnutí. Stejně jako odborníkům s elektronickou tužkou od stolu se teď dobře radí i novinářům. Nicméně přes všechen tlak, který je vyvíjen na jeho osobu i celý tým, se měl podle mého názoru pardubický velitel raději kousnout do jazyku. I když má v lecčems pravdu, tak udělal Pardubicím medvědí službu. Na veřejnosti se teď budou jevit jako parta uplakánků. To už tady jednou bylo, když fandové protivníka si s sebou brali na zápasy balíčky papírových kapesníků.

A otázkou také je, jak bude postupovat komise rozhodčích, když dostane podnět, nebo si najde nějaký skrytý zákrok pardubického hráče. A že se provokatéři v dresu s déčkem najdou. Do této doby však byla k Dynamu ve všech případech a někdy až překvapivě benevolentní. Jedno je jisté, finálová série dostala nový náboj. V tomto případě nesmyslně…