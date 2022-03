Tak se zřejmě pomalu, ale jistě začíná schylovat k nové éře v českém hokeji. Pokud vše dopadne tak, jak se v posledních dnech jeví, měl by se novým hlavním koučem národního týmu stát Kari Jalonen. Dvaašedesátiletý finský odborník by měl u kormidla nahradit odvolaného Filipa Pešána.

Upřímně přiznám, že moc nevím, co si o tom myslet. V první řadě chci říci, že obecně nemám vůbec nic proti tomu, aby národní tým vedl cizinec. S takovými rádoby vlasteneckými řečmi ať na mě nikdo nechodí. Spíše to beru z praktického hlediska.

Ač se mi to ve spoustě věcí v životě téhle země příliš nelíbí a je to často brzdou možného pokroku, jsou Češi hodně specifickým národem. Možná je to dáno tím, že jsme tu uzavření v kotlině, obklopení horami, nevím.

Nejsem optimistou

Ale třeba konkrétně ve sportu, to, co jinde skvěle funguje, u nás neuspěje ba dokonce totálně shoří. Kolik jen ve fotbale do našich klubů přišlo osvědčených kanonýrů z ciziny. A kdo z nich, ať už ve Spartě či Slavii uspěl? Proto nejsem přehnaným optimistou v tom, že dokáže finský trenér, rozhodně kvalitní a respektu hodný, udělat výrazné změny. A že bych si je tolik přál.

Navíc si říkám, kde tedy je ta vyhlášená česká hokejová škola? Trenérské esa typu Bukač, Wohl, Říha a mnozí další, to přece byli celým světem uznávaní odborníci! To už nám tu žádní nezbyli?

To opět není žádné brnkání na strunu pseudovlastenectví. My přece nikdy nebudeme mít tvrdost Kanaďanů, dynamiku Finů a Rusů, ale ani houževnatost Švédů. Copak neumíme to nejlepší z toho, co nám tu několik předešlých dekád fungovalo, převést i do současnosti?

Ano, český hokej je v krizi, ale vyvést z ní jej podle mě musíme opět my sami.