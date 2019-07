A právě výkony v Bratislavě vynesly hokejovému brankáři Šimonu Hrubcovi angažmá v KHL, na rok se upsal čínskému Kunlun Red Star. „Ohromná náhoda. Jako kdysi, když jsem přicházel do Třince, nejvzdálenějšího klubu v republice, teď jdu do nejvzdálenějšího klubu v KHL. A mají ve znaku draka, jako Třinec,“ podotkl Hrubec.

„Navíc výstroj jsem si nechal udělat téměř identickou, takže pro mě se nic nemění,“ dodal rodák z Vimperku.

Během mistrovství světa jste říkal, že chcete mít čistou hlavu a nové působiště neřešit. Kdy jste to rozsekl?

Až po mistrovství. Opravdu. Po posledním zápase se mi rozdrnčel telefon a začali jsme řešit něco konkrétního. Na e-mailu jsem pak měl smlouvu s její délkou i výší platu a jen jsme si řekli, jestli je to dobrý krok, nebo ne. Dávali jsme si „pro“ a „proti“ a s agentem jsme se dohodli, že Kunlun je nejlepší možnost.

Měl na jejich zájem vliv i váš povedený zápas o bronz s Rusy?

(úsměv) Jestli váhali, tak po tom zápase se asi rozhodli, protože pak už byl ten e-mail konkrétní.

A co se vám vybavilo, když se řeklo „Čína“?

Když se řekne Čína a hokej, tak jen Kunlun. Nic jiného tam není. Ale co se mi vybavilo, byl netopýr. Že asi ochutnám tohle a podobné věci. (směje se) Ale nevím… Řekněme, že se mi vybavila kuchyně. Rozmanitá kuchyně.

Měl jste kromě Kunlunu i jiné možnosti?

Měl, asi tři. Mou prioritou byla KHL, ale dlouho se nikdo neozval s ničím konkrétním. Buď to ztroskotalo na délce kontraktu, nebo na výšce ohodnocení, ale s Kunlunem se vše řešilo velice intenzivně a co převážilo na vahách, bylo, že téměř celé vedení je kanadské. Proto by klub měl být na maximální profesionální úrovni.

V Číně už působil váš spoluhráč z Třince, útočník Tomáš Marcinko. Radil jste se s ním?

Marcimu jsem psal, že mu musím zavolat, ale měl jsem hodně práce s projektem Saves Help, tak jsem se s ním ani nespojil. Ale mluvil jsem s Tomášem Kundrátkem, ten mi na to řekl docela dobré reference. Navíc Marcimu jsem nechtěl volat, protože tam byl první rok, kdy Číňané teprve zjišťovali, jak se dělá hokej. Nechci je urazit, ale je to jeden z důvodů, proč si tam natahali Kanaďany, trenéry z NHL a celé vedení je kanadské.

Co na tuto exotickou misi říkala vaše manželka?

Byl jsem z její reakce ohromně překvapený. Zrovna když jsem si volal s agentem, naklonil jsem se k ní, řekl jí, že jedeme do Kunlunu, a Míša na to: „Tak jo, budeme cestovat. Ráda se tam podívám.“ Takže v tom jsem měl čistou hlavu, že to ženě nevadí. Ona je celkově střelec. S malým se klidně sebere a letí třeba do Londýna za kamarádkou. Jsem spokojený, že to tak vzala.

Takže jste rád, že nenecháváte rodinu trvale v Česku…

Vypadá to tak, že 23. července se mám hlásit v Pekingu, naštěstí tam létá přímý spoj z Prahy, letí se devět hodin, takže by to neměl být velký problém. První dva měsíce asi budeme hrát v Šanghaji, vzhledem k olympiádě, která bude v Číně v roce 2022, tak chtějí hokej dostat do povědomí více lidí. Zbytek sezony se pak bude dohrávat v Pekingu. Loni to bylo opačně. Pokud jde o rodinu, tak první měsíc nebo dva tam budu sám, abych se aklimatizoval, připravil pro ně zázemí, a pak za mnou přijedou na celou sezonu.

Kromě vás klub přivedl gólmana z AHL. Co o tom soudíte?

O tom, kdo bude jednička a dvojka, jsme se nebavili, takže nevím, ale vzhledem k tomu, že on podepsal na dva roky, tak asi začnu z pozice dvojky. Jenže kdybych šel kamkoliv do Ruska, musel bych si pozici budovat. Jako tenkrát v Třinci, když jsem šel k Peteru Hamerlíkovi, vicemistrovi světa. Také mi všichni říkali, jestli nejsem blázen, že si jdu za Hamase sednout. Nakonec to dobře dopadlo a navíc se z nás stali nejlepší kamarádi. Celkově si však myslím, že kanadská mentalita bude lepší než ruská.

Opravdu?

Ano, věřím, že díky tomu tréninková a zápasová morálka bude dobrá. Volal jsem si i s trenérem, který mi řekl, že bude takový, jakého jsem asi ještě nezažil. Chce, aby byla sranda, užili jsme si to, ale v tréninku je neúprosný. To myslím, že je ideální kombinace.

Může to být pro vás příprava na NHL? Třeba jako pro Pavla Francouze, který po titulu šel do KHL a pak do zámoří?

Hrozně rád bych se tam dostal a přes KHL je to určitě blíž než z extraligy. I přes Kunlun, protože tam třeba začínal Hellberg a pak šel dál. Cesty jsou ale nevyzpytatelné, nikdo neví, jak to skončí. Může to být dobré, ale také se může stát, že se za rok vrátím do extraligy. Plán je však zůstat v KHL co nejdéle, nebo se samozřejmě dostat ještě dál tedy do NHL.