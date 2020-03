Ten v zápase vsetínské juniorky v Přerově navedl svého gólmana, aby záměrně inkasoval gól na 0:5 a tím smazal trest pro jeho tým před prodloužením, které se hrálo o bonusový bod.

„Byl jsem naprosto v pohodě. Trenér věděl, že je zápas pár sekund před koncem ztracený a my potřebovali z Přerova zkusit vybojovat alespoň bod. Kdybychom začínali prodloužení ve třech proti čtyřem, bylo by to podstatně těžší,“ vybavil si Málek situaci, při které trenér Valachů využil díry v pravidlech.

Odporovat trenérovi nechtěl.

„Nejde mu přece říct ne, to neudělám. Vůbec jsem proto nezvažoval, že bych kouče neposlechl,“ tvrdí dnes Málek, který už vloni naskočil coby šestnáctiletý i do dvou zápasů vsetínského áčka v rámci Chance ligy.

Nejprve v Třebíči (0:6) odchytal druhou polovinu utkání za zraněného Šelepněva. „Bylo to narychlo, ani jsem nevnímal, že je to mužský hokej, prostě jsem do toho skočil,“ vybavil si svou premiéru z 28. ledna 2019.

Krušné chvíle ale prožil následně o dva dny později doma na Lapači, kde se postavil proti Litoměřicím (3:6) jako jednička a střídal po čtvrtém gólu.

„To už bylo daleko horší, prostě křest ohněm. Zápas mi vůbec nevyšel a doteď mě to mrzí. Daleko víc mě ale štve, že nepřišla šance tento rok,“ lituje Málek, že další příležitost od trenérů Dopity s Jenáčkem zatím nepřišla.

Je z hokejové rodiny

Rodák z Kroměříže má hokej zakořeněný v rodině. Jeho dědeček Jaroslav i strýc Martin totiž kdysi hráli v Kroměříži. Táta Jaroslav pak chytal v hokejbale za Fryšták.

„Do brány mě to táhlo právě kvůli němu. Přitom jsem začínal jako útočník. Ale protože jsme neměli gólmana, tak jsem to šel vyzkoušet a nakonec už jsem u toho i zůstal,“ popsal Málek přezdívaný „Malič“, jenž v dětství obdivoval Dominika Haška, Jaromíra Jágra nebo jednoho ze svých současných trenérů Jiřího Dopitu.

„Ale jejich plakáty nad postelí mi nevisely, rodiče mi je zakazovali.“

V Kroměříži začínal pod trenérem Pavlem Neumanem. „Bez něj by tohle všechno nikdy nezačalo. Veškeré základy bruslení mě naučil právě on,“ poděkoval na dálku Málek.

Do brankářského řemesla ho zasvětil Marek Zapletal. „S ním jsem v kontaktu dodnes. Naučil mě úplné základy chytání, a kdybych na něj tehdy neměl štěstí, bůhví, kde bych skončil,“ ví Málek.

DO ZLÍNA BY NEŠEL

Zatímco interes ze Zlína o jeho služby nebyl, na Valašsku o něj stáli a na jaře 2017 zamířil na Valašsko.

„I kdyby měl Zlín zájem, stejně by volba padla na Vsetín. Je tam všechno na jiné úrovni než ve Zlíně. Od zázemí, počínaje od rolbařů až po lidi v kanceláři,“ myslí si Málek, který nasákl bohatou historií šestinásobného extraligového šampiona.

„I teď, když vejdete na Lapač, tak vás ta historie praští do nosu, přestože jsme ji někteří nezažili. Slyšel jsem už ale spoustu historek,“ pousmál se Málek, jenž zelenožlutý dres pak dostal díky Viktoru Hlobilovi.

„Byla možnost tam jet na zkoušku, zkusil jsem novou výzvu a nakonec to vyšlo. Díky panu Hlobilovi jsme mohli být s Kroměříží v extralize dorostu, ale to nám bohužel o pár bodů uteklo,“ zalitoval Málek, který naskočil i do tří zápasů v dresu druholigového Valašského Meziříčí.

Nejen jeho dosavadní kariéru výrazně ovlivnilo rozhodnutí českého svazu o vyřazení Vsetína a další dvou klubů z nejvyšší juniorské soutěže. Málek a spol. tak absolvoval uplynulou sezonu ve druhé nejvyšší soutěži.

„Samozřejmě to mrzelo a ještě víc nás to štvalo, ale museli jsme se s tím nějak vypořádat. Věděli jsme, že to proti Havířovu a Přerovu nebude procházka růžovým sadem,“ poznamenal Málek, který je považován za jeden z velkých talentů vsetínského hokeje.

„Snažím se to nevnímat, protože jsem ještě vůbec nic nepředvedl. Mým snem je zachytat si proti Careymu Priceovi. Dávám si ale krátkodobé cíle, takže momentálně se chci porvat o roli jedničky ve vsetínském áčku. Bude to velice obtížná cesta, ale ne nemožná,“ ví Málek, který je během sezony přes týden na Valašsku a domů na Hanou se vrací na víkendy.

V době nouzového stavu a karantény se však zdržuje doma v Kroměříži a dohání i studium na střední odborné škole Josefa Sousedíka v oboru mechanik-seřizovač.

„Ale asi nejčastěji hraji hry s kamarády na počítači a také se připravuji na závěrečné zkoušky. Snažím se i občas něco uvařit. Tělu dávám po sezoně oddech, jen se protahuji. Aktuální situaci sleduji, ale moc tomu pozornost nevěnuji. Přijde mi, že je to trošku víc přitažené za vlasy,“ rozhodně nepanikaří Málek.

JAKUB MÁLEK

NAROZEN: 11.4.2002 v Kroměříži (17 let). VÝŠKA: 190 cm. VÁHA: 72 kg. POST: brankář. HŮL: levá.

Sezona 2019/20 (druhá nejvyšší soutěž juniorů): 31 zápasů, průměr 2.27 branky na zápas, 92.73 % úspěšnost zásahů. Play-off: 4 zápasy, průměr 1.45 branky na zápas, 94.17% úspěšnost zásahů.