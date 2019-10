Bral jste zápas jako pomyslnou odvetu za baráž?

To vůbec ne. Můj úkol je v Třinci jiný než v Budějovicích, na tom musím stavět a k baráži s Kladnem jsem se už nevracel. Teď jsem v Třinci, jsem hráčem s drakem na prsou a jsem rád za šanci chytat v extralize a nabírat zkušenosti.

Střelecky jste byli od druhé třetiny lepší. Představovalo to zlom v utkání?

Asi jo, ta druhá třetina byla asi zlomová. Dali jsme dost gólů, to nás nakoplo a pak už jen plnili to, co jsme si řekli v šatně.

Se svými výkony v dresu Třince jste zatím spokojen?

Abych řekl pravdu, moc spokojený nejsem. Vždycky se najde chybička, kterou může člověk eliminovat a příště se zlepšit. Člověk musí sbírat zkušenosti, prodávat je do budoucna. Na tom pracuji.

Byl pro vás zápas náročný?

Hráli jsme týmově. Pak je jedno, jestli mám hodně, nebo málo práce. Týmový výkon nás zdobil, tohle musím vyzdvihnout. Je to cenné vítězství. Každé v lize se počítá. Ale nechci tady mluvit o mně, jsem jen část týmu a tak to i beru. Chci jako ostatní dávat týmu co nejvíc.

Čekal jste v třinecké brance větší prostor, když jste v létě přišel už na přestup?

Čekal nečekal, v brance je to jako s hráči v poli. Někdo se zraní, nebo trenér na někoho ukáže a od toho tam s Patrikem (Bartošákem) jsme. Takhle je to všude na každém postu. Takže to nevnímám tak, že mám nebo nemám dost prostoru, beru to z pohledu týmu. Chci sbírat zkušenosti a chci také vyhrávat. Na konci sezony si nejdeme pro individuální ocenění, ale pro týmový úspěch v základní části a play off. Pro mě je prostě priorita úspěch týmu.

Vychází to přímo z vás, nebo vás tím „nakazila“ třinecká kabina?

Myslím, že to každý vidí, jak v Třinci vystupujeme. Podporujeme se, každý stojí za tím druhým, a jak se říká: Jeden za všechny, všichni za jednoho.

Jaká je spolupráce s Patrikem Bartošákem?

Výborná. Naučím se od něj spoustu věcí, jsem za to rád. Vážím si toho, že můžu být v Třinci a učit se na každém tréninku od něj i od dalších hráčů.

Změnil se po přesunu do Slezska nějak váš osobní život?

Osobní život musí jít trošku stranou, když chcete hrát hokej na nejvyšší úrovni. Přestěhoval jsem se, jako už několikrát v kariéře, ale beru to vyloženě pozitivně. Jsem vděčný, že můžu působit v takové organizaci, jako je Třinec.