Patrik Bartošák čelí dalšímu nepříjemnému skandálu. Hokejový brankář, který je aktuálně pod smlouvou v Hradci Králové, musí vysvětlovat spekulace týkající se životosprávy. Zatím se mu to úspěšně daří. Po několikadenní absenci se vrátil k tréninku.

Gólman Patrik Bartošák v minulosti působil i v Třinci. | Foto: Vladimír Pryček

Na straně jedné skvělý gólman, jenž to dotáhl až do NHL. Na straně druhé problémy: podezření z napadení člena rodiny, na vlastní žádost podstoupená ústavní protialkoholní léčba. To jsou dvě tváře Patrika Bartošáka.

Oficiální verze posledního příběhu kolem 30letého rodáka z Kopřivnice? Nemohl trénovat, měl střevní chřipku. Deník však minulý týden získal informaci, že je za tím jiný problém. Fáma o průšvihu se následně objevila i na sociálních sítích.

Další skandál Bartošáka. Bývalý reprezentant napadl otce, případ řeší policie

Bartošák však na dotaz Deníku jakýkoliv problém odmítl. „Nerad kazím senzaci, ale bohužel jsem byl jen zraněný, ale už jsem zpátky v tréninkovém procesu,“ řekl.

Podobně se pro Deník vyjádřil i generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček. Žádný skandál se nepotvrdil.

Na dotaz fanouška pak funkcionář reagoval takto: „Je pravdou, že jsem to slyšel již od třech novinářů a několika lidí, ale oficiálně nic v tuto chvíli potvrzené nemám a sám hráč tato obvinění odmítá. Patrik začal po nemoci trénovat a bude celý tento týden dohánět tréninkové manko pod dozorem kondičního trenéra a trenéra gólmanů.“

V případě Bartošáka jsou lidé z hokejové branže opatrní. Výčet jeho excesů by vydal na dlouhý příběh.

V Americe byl nařčen z domácího násilí. V roce 2019 se zase dohodl s vedením extraligového Třince na ukončení smlouvy poté, co porušil životosprávu a nastoupil na léčení. Další průšvih přišel loni, kdy měl napadnout svého otce.

Alkohol, drogy i záhadná porucha. Před Vránou bojovala s démony řada hráčů NHL

Konec příběhu? Rozhodně nemusí být. Bartošák se po návratu z marodky bude dostávat zpět do formy. Jenže s Hradcem neodjel na turnaj do Švýcarska…

Pro ambiciózní tým komplikace. Možná i směrem k sezoně. Před pár dny totiž nečekaně k rivalům do pardubického B-týmu odešel odchovanec Tomáš Vomáčka, který se na novou sezonu připravoval právě na soutoku Labe a Orlice, ale vidina trojky pro něj byla málo. V přípravě tak kromě Fina Henriho Kiviaha dostali šanci Tomáš Sajdl a Jakub Tichý.