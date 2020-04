„S výkonností a hlavně pracovitostí jsem byl spokojený. Nikdo se nevyhne slabším chvilkám, ale za mě převládají pozitiva. A hlavně vidím, že oba nedosáhli svého výkonnostního stropu a je na čem stavět,“ těší trenéra brankářů Romana Málka staršího, který v brance Slavie vychytal v roce 2003 mistrovský titul.

Nabídky přišly, rozhodlo srdce

Oba brankáři měli nabídky k přesunu jinam, ale zůstali, aby splatili důvěru. „V dosavadním průběhu kariéry jsem neměl tolik prostoru v zápasech jako tady. Dostal jsem důvěru a bylo jen na mně, jak s ní naložím,“ těší šestadvacetiletého Michajlova.

„Získal jsem cenné zkušenosti, šanci nakouknout do extraligy a motivaci do dalších let. Mohl jsem odejít, ale jsem rád, že mi vedení nabídlo novou smlouvu a možnost dále růst ve Slavii, kde znám prostředí, spoluhráče a mám nad sebou dohled výborného trenéra gólmanů,“ dodává gólman, který byl v této sezoně nejvytíženějším v celé soutěži. Šlo na něj 1703 střel a připsal si 1560 zásahů, nikdo neměl více.

Roman Málek sbíral zkušenosti pod vedením svého otce a zejména v první polovině sezony byl velikou oporou týmu. „Táta mě chtěl poslat do zahraničí kvůli jazyku. Já jsem čekal, jestli Slavia uplatní opci, což se stalo a jsem rád, že jsme se domluvili na nové smlouvě,“ říká devatenáctiletý gólman.

Oba teď musí ukázat, že se na ně dá spolehnout dlouhodobě. „Jsme s nimi spokojení. Je to také zásluha trenéra brankářů, výborně s nimi pracuje,“ pochvaluje si sportovní manažer Slavie Jiří Veber.