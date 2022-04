Slezané o svém triumfu v nejgólovějším finálovém střetnutí za posledních deset let rozhodli v prostřední části. Za stavu 2:2 se ve 23. minutě během 33 vteřin trefili Ondřej Kovařčík s Martinem Marinčinem, čímž vyhnali gólmana Hudáčka z branky. Ani Kacetl na opačné straně ale nevydržel dlouho, vzápětí snížil Šmerha a trenér Václav Varaďa poprvé v letošních vyřazovacích bojích zapojil Marka Mazance. A pomohlo to!

Nedlouho poté skóroval v přesilové hře Hrňa a před pauzou překonal Machovského Růžička. Ve třetí části sice Sparta vyvinula snahu o zdramatizování, ale tříbranková ztráta byla už moc velká. Navíc ji 12 minut před koncem navýšil Ondřej Kovařčík.

Varaďovi svěřenci se ve čtvrtek v O2 Aréně budou snažit potvrdit pravidlo, že kdo dosud získal v extraligovém finále za stavu 2:2 páté utkání, dokráčel až na vrchol. Povede se jim to?

"Dneska jsme si zasloužili vyhrát. Šedesát minut jsme pracovali a byli jsme za to odměněni. Dali jsme spoustu gólů, pomohli si tím. I přestože jsme možná lacině inkasovali, tak si myslím, že celkově byl náš výkon velmi dobrý a vážíme si, že máme třetí bod v sérii. Jedeme do Prahy a věřím, že to tam ukončíme," prohlásil trenér Třince Václav Varaďa, který zrovna oslavil 46. narozeniny.

Jeho protějšek Josef Jandač byl naopak hodně nespokojený. „Z naší strany nejhorší výkon. I když jsme v minulých čtyřech utkáních dvakrát prohráli, tak to mělo nějaké parametry. Dnes ne,“ řekl. "Nastup do druhé třetiny nám nevyšel, ale ani první třetina nebyla ono, i když skončila 2:2. Nehráli jsme ale optimálně. Dneska jsme udělali spoustu chyb," doplnil Josef Jandač.



Oceláři Třinec – Sparta Praha 7:3 (2:2, 4:1, 1:0)



Branky a nahrávky: 7. Daňo (Martin Růžička), 12. Daňo (Martin Růžička), 23. O. Kovařčík (M. Kovařčík, A. Nestrašil), 23. Marinčin (Dravecký, Hrehorčák), 27. Hrňa (Marinčin), 38. Martin Růžička (M. Zbořil), 48. O. Kovařčík (A. Nestrašil) – 8. Němeček, 10. Dvořáček (Němeček, Matuškin), 26. Šmerha (Moravčík). Rozhodčí: Pešina, Šír – D. Hynek, Špůr. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Třinec: Kacetl (26. Mazanec) – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil – Martin Růžička, Marcinko, Daňo – Svačina, P. Vrána, Chmielewski – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – Hrňa. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Sparta: J. Hudáček (23. Machovský) – Němeček, Matuškin, T. Pavelka, A. Polášek, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – M. Řepík, Sobotka, M. Forman – Šmerha, D. Kaše, Buchtele – Chlapík, R. Horák, E. Thorell – Dvořáček, Vitouch, J. Strnad. Trenéři: Jandač a Hořava.