„Jsem rád, že jsem mohl hrát ve stejném klubu jako Wayne Gretzky. Je to jeden z největších sportovců všech dob a obrovsky mě to motivovalo,“ přiznal 19letý Půček, který v klubu v následující sezoně působit nebude a o jeho budoucnosti se zatím jedná.

Po základní části jste skončili třetí v západní konferenci a vypadli ve 2. kole play-off v sérii proti Saginaw Spirit. Jak v klubu hodnotili uplynulou sezonu?

Sezona určitě nedopadla, jak jsme si přáli, tým měl vyšší ambice a vyřazení ve druhém kole je určitě velké zklamání.

V sezoně jste nasbíral za 33 zápasů sedm bodů (4+3). Jak jste si ji vyhodnotil sám pro sebe?

Sezona byla z mého pohledu hodně nešťastná. V podstatě od začátku jsem se potýkal se zraněním kotníku a za celý rok jsem se pomalu ani nedostal do zápasového tempa. Druhou polovinu sezony už jsem skoro nehrál, protože jsem si vyvrtnul stejný kotník, se kterým jsem měl problémy. Nyní se soustředím na to, abych se dal dohromady, vyléčil kotník a připravil se na sezonu nejlépe, jak můžu.

Atmosféra se se Vsetínem nedá srovnat

Stadion má kapacitu necelých pěti tisíc. Jakou jste měli návštěvnost a atmosféru na domácích zápasech?

Stadion byl skoro na každý zápas úplně plný. Lidé to tam žerou, úplně všude chodilo plno a bylo to super. Každopádně atmosféra moc nebyla, protože jsou to fakt diváci a ne fanoušci. Jsem ze Vsetína a atmosféra tady a tam se absolutně nedá porovnávat.

Jaké bylo cestování na zápasy venku?

Mně osobně cestování nevadilo. Vyjeli jsme ve středu a v neděli jsme se vraceli. Většinou jsme měli tři zápasy za trip. Jezdilo se ale hodně daleko. Strávili jsme v autobuse opravdu hodně času, ale v dnešní době už to není problém. Všichni jsme měli nějaká sluchátka nebo mobily, takže se to dalo zvládnout.

Bylo pro vás jednodušší adaptace, že jste měl v týmu Čecha Jaromíra Pytlíka?

Jarda přijel v půlce sezony, kdy nedostával moc prostoru ve Vítkovicích. Byl jsem moc rád, že tam byl se mnou. Hodně mě podržel, protože jsem byl zraněný a nepřipadal jsem si tak sám. Je to skvělý kluk.

Bydlel jste u některé z rodin, nebo s vámi byli rodiče?

Bydlel jsem v rodině. Byli to skvělí lidé. Moc mi se vším pomohli a jsem rád, že jsem dostal právě je. Každopádně jsem se hodně osamostatnil a naučil jsem se spoustu věcí.

Jak jste zvládl přechod nejen na užší zámořské kluziště, ale také na odlišný životní styl?

V hokeji je to velký rozdíl. Osobně mi trvá dlouho, než si někde zvyknu. Každopádně po nějaké době jsem si zvyknul na užší kluziště. Životní styl v Kanadě mi vyhovoval.

Kanada je známá svými mrazy. Musel jste dokupovat zimní oblečení?

Oblečení jsem dokupoval v průběhu roku, když jsem něco potřeboval. Jinak mě rodiče vyzbrojili a byl jsem připraven. Každopádně zimu, kdy bylo mínus padesát minus šedesát stupňů, jsem nezažil.

Sledoval jste ve volných chvilkách, jak se vyvíjí sezona Vsetína?

Vsetín jsem samozřejmě sledoval. S kluky se znám, tak jsem jim samozřejmě fandil. Na některé zápasy play-off jsem se i díval online, když jsem měl čas.

Jak jste na tom byl se studiem na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně, kde jste maturoval?

Učitelé mi vycházeli maximálně vstříc a moc mi pomohli. Vždycky jsme se domluvili. Nedávno jsem úspěšně odmaturoval, za to jsem moc rád.

Byl jste se podívat i někde na zápas NHL?

Na zápas NHL jsem se bohužel nebyl podívat. Sledoval jsem však každý zápas Toronta v televizi s rodinou. Jsou to velcí fanoušci.

Vizitka klubu

Sault Ste. Marie Greyhounds je kanadský juniorský klub, který sídlí v Sault Ste. Marie v provincii Ontario. Od roku 1972 působí v juniorské soutěži Ontario Hockey League (OHL). Své domácí zápasy odehrává v hale Essar Centre s kapacitou 4 928 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá. V sezoně 1977/1978 červeno-bílý dres oblékal v juniorce také později nejlepší hokejista historie Wayne Gretzky, který v základní části odehrál 64 zápasů s bilancí 182 bodů za 70 branek a 112 asistencí. V play-off pak ve 13 utkáních vstřelil šest branek a na dalších 20 přihrál.



Nejznámější hráči, kteří prošli týmem, byli např.: Wayne Gretzky, Josef Vašíček, Adam Foote, Ron Francis, Joe Thornton, Charlie Simmer, Ray Emery, Jeff Carter, Brian McGrattan, Tim Coulis, Tomáš Rachůnek, Jakub Čech, Vladimír Škoda, John Vanbiesbrouck, Petr Tatíček, Rastislav Pavlikovský, Jake Muzzin nebo bek Vsetína Jiří Drtina.