Současný prezident Alois Hadamczik bude 15. června při volbě nového předsedy Českého svazu ledního hokeje jediným kandidátem. Jeho mandát se tak po dvou letech ve funkci prakticky jistě prodlouží o další čtyři roky až do roku 2028.

Generální manažer reprezentace Petr Nedvěd a šéf českého hokeje Alois Hadamczik. | Foto: Deník/Radek Cihla

"Uzávěrka kandidatur byla podle stanov čtyřicet dní před řádnou volební konferencí, tedy 6. května. Jediným kandidátem je Alois Hadamczik. K tomu, aby byl zvolen a pokračoval ve funkci, nyní potřebuje alespoň 31 hlasů od 61 delegátů," uvedl generální sekretář svazu Jan Černý.

Již jen jako formalita se volba jeví i proto, že právě 31 hlasů od tehdejších 60 delegátů s hlasem rozhodujícím získal Hadamczik hned v 1. kole volební konference před dvěma lety po odstoupení dlouholetého šéfa Tomáše Krále. Tehdy měl ale proti sobě čtyři soupeře: Jiří Šlégra, Dominika Haška, Bedřicha Ščerbana a Otakara Černého.

Šestým byl původně Petr Bříza, pár dnů před volbami ale od úmyslu kandidovat odstoupil s tím, že se chce soustředit na práci viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a organizaci letošního mistrovství světa v Praze a Ostravě, při němž byl v čele pražského organizačního výboru.

Pozice Hadamczika díky MS posílila

Český hokej má za sebou po všech stránkách povedený šampionát. Skončil pro Česko prvním titulem mistrů světa po 14 letech a také novým diváckým rekordem v historii MS. I proto pozice jednasedmdesátiletého Hadamczika, jenž v letech 2005 až 2008 a 2010 až 2014 koučoval národní tým, ještě posílila.

Původně mohl být jeho protikandidátem bývalý dlouholetý ředitel extraligy Josef Řezníček, ale před dvěma dny potvrdil, že kandidovat nakonec nebude. Hadamczikovu pozici vyhodnotil jako takřka neotřesitelnou.

"Po jednáních, která jsem absolvoval, mám pocit, že celé prostředí je v současné době nějak nastavené a není připravené na změnu. Nevidím tedy důvod, proč bojovat za něco, co to hnutí vlastně ani nechce slyšet, nemá to smysl," vysvětlil své rozhodnutí Řezníček.

V sobotu 15. června v Praze se nebude rozhodovat jen o novém prezidentovi svazu, ale také o viceprezidentech ČSLH, členech výkonného výboru, předsedovi a členech dozorčí rady a bude zvolen také předseda arbitrážní komise. Volební konference začne v 11 hodin.