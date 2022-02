Jak šel čas s hokejem, pivem a platy. Padesát let s Jaromírem Jágrem

"Nemyslím, že ty úvahy o angažování zahraničního trenéra k nároďáku jsou dobrou cestou. Měli jsme tady (ve Spartě) Uweho Kruppa a nezafungovalo to. A že to teď zrovna vychází Slovákům v páté sezoně, co tam mají Craiga Ramsayho? Na to bych vůbec nekoukal. Každopádně prostor by měl dostat někdo jiný," uvedl Hadamczik.

"Myslím, že celkově neměl trenér Pešán vůbec dostat takovou moc, jakou v českém hokeji dostal. Zdůrazňuju ale, že to vůbec neříkám kvůli sobě, abych byl vidět, něco kritizoval nebo cokoliv jiného. Absolutně vůbec nechci nikoho napadat, ale já bych prostě jen chtěl, aby už český hokej zastavil ten pád a šel zase nahoru. Hrozně mě štve, jak na tom teď jsme," řekl Hadamczik.

Chybí koncepce

Kdo konkrétně by se mu u reprezentace zamlouval, neprozradil. "To říkat nebudu, to ať se na mě nikdo nezlobí. Nebudu nikomu dělat advokáta, mně ho také nikdo nedělá," prohlásil. Nechtěl ani předjímat, jakou cestou se vedení svazu nakonec vydá. "Lidé, co tady vládnou hokeji, jsou hrozně nevyzpytatelní, takže nedokážu vůbec odhadovat, co nakonec zvolí."

"Jsem však přesvědčený, že hráče tady máme učit podle našich trenérů, kteří tady mají za sebou nějakou historii. Kostka, Pitner, Wohl, Bukač… Od těch se učil celý svět. Proč tam třeba nemohl být déle Vláďa Vůjtek? Myslím, že není dobré odstavovat ty zkušenější trenéry na vedlejší kolej. Jenže teď se jede všechno podle počítače," řekl kouč, který získal s reprezentací olympijský bronz v Turíně 2006 a také tři medaile na světových šampionátech.

Vadí mu, že chybí koncepce a svaz se nedrží své linie a vlastní identity. "Ano, my jsme si měli od Kanady převzít četnost střelby a důraz, hru kolem brány, ale proč hned přebírat všechno ostatní. Jednou se vydáme švédskou cestou, za chvíli to zkoušíme zase tou finskou… Přijde mi, že jdeme v posledních letech ode zdi ke zdi," míní Hadamczik.

Zdůraznil, že vše se odvíjí od výchovy mladých hráčů. "My tady vůbec nemáme konkurenční prostředí. Od začátku se tady chováme k hráčům tak, jak když to je spartakiáda. Všichni rodiče si myslí, že jejich děti budou hrát profesionální hokej. Ale je třeba oddělit profesionální sport od výchovy mladých. Pak nám tady ti opravdu dobří hráči logicky schází. Proč vezme Kladno tolik Kanaďanů? Proč má Hradec Králové tolik cizinců? Nebo Brno tolik Slováků?" uvedl Hadamczik.

Pozitivní byl výkon Červenky s Klokem

"Ale ono je to jedno s druhým, včetně uzavření soutěží. Snad úplně všechno jsme udělali naopak, než bychom měli, aby se český hokej posouval dál. A pak má Tomáš Král jako šéf hokeje nějaký problém a místo rezignace si určí, jak dlouho ještě bude na svazu působit," zmínil loňskou aféru, která vypukla kvůli Králově předlistopadové spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou StB.

Pekingský turnaj podle kouče ukázal, jak špatně na tom český hokej je. "Ale nemyslím si, že to je až tak moc špatné. Myslím, že tu kostru tam pořád ještě nějakou máme. Zkušení útočníci Kovář a Červenka hráli dobře, v obraně Klok… Neříkám, že kluci nemakali a nebojovali, ale myslím, že tomu scházeli hráči jako Blümel, nebo třeba Adam Musil, jenž nenechá metr ledu zadarmo, s Lakatošem, kteří nebyli mezi nominovanými," řekl Hadamczik.

Připouští, že výběr hráčů je v současnosti pro reprezentačního kouče omezený. "Myslím, že tým byl postavený na rozumu a technice, ale ne na síle a hladovosti. Bylo to bez toho drajvu, co v sobě mají mladí hráči. Tahle mladá krev a ta energie, kterou tihle hráči v sobě mají, to mi tam chybělo. Bez generace mladých hráčů to nelze hrát. Ta struktura by měla být jasná: starší zkušení hráči, střední věk a pak ti mladí. Scházelo mi tam pět až šest bojovníků, klidně z extraligy," konstatoval Hadamczik.

Právě větší extraligové zastoupení mu chybělo. "Ta struktura mužstva by mi přišla logičtější. Sobotku s Krejčím neberu jako hráče extraligy. Nerozumím tomu, proč doma zůstal třeba Chlapík. Nebo Gulaš, i když by to byl další starší hráč. Ale vyjde mu skvěle turnaj, na kterém o olympiádu bojuje, funguje jeho souhra s Kovářem, přesto nikam nejel. Neříkám, že by to všechno zachránili, ale dávalo by mi smysl, kdyby byli v týmu. A pak takový hráč jako Frolík zůstane sedět po jediném zápase. To jsou věci, které mi připadají až nedůstojné," uvedl Hadamczik.