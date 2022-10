A vám Putinova válka nevadí? NHL v Praze má problém, spor o Rusy eskaluje

Odpověď ze zámoří na sebe nenechala dlouho čekat. „Buď pojedeme všichni, nebo nikdo. Jsme tým,“ vyjádřil se striktně generální manažer San Jose Sharks Mike Grier. Pokud by vedení NHL žádost české strany schválilo, zákaz by se týkal dohromady devíti hráčů.

Hráči by být trestáni neměli

„Stojíme za hráči a vím, že NHL situaci řeší. To, co se aktuálně děje ve světě, není chyba hráčů, neměli by za to být trestaní. Doufám, že k ničemu nedojde, ale pokud ano, rozhodneme se jako celek,“ dodal jasně Grier.

Česko nechce ruské hráče v Praze. Ministerstvo zaslalo dopis vedení NHL

„Můžeme potvrdit, že MZV odeslalo dopis vedení NHL, ve kterém upozornilo, že ani Česko, ani žádný jiný stát schengenského prostoru by v tuto chvíli neměl ruským hráčům vydat vízum pro vstup na naše území. Zároveň jsme poukázali na právě probíhající jednání k zákazu vstupu pro občany Ruské federace, kteří disponují platnými vízy vydanými dříve. Tento přístup vychází jak z doporučení ministrů sportu neumožnit účast ruských sportovců na sportovních soutěžích v EU, tak ze závěrů neformálního setkání ministrů zahraničních věcí na konci srpna tohoto roku a z vodítek Evropské komise,“ vyjádřil se náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek.

V Evropě velmi populární série zápasů „Global Series“ v Praze je tak pod tlakem. Je totiž určitá šance, že se čeští diváci zvučných hvězd NHL nakonec nedočkají.