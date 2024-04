Pardubičtí hokejisté vystřihli třígólovou pětiminutovku. Buší na zlatou bránu

Raz, dva, tři, gól. Pardubičtí hokejisté roztavili Oceláře během pěti minut druhé třetiny. Skóre načal Lukáš Radil. Specialista na Třinec. Ve finále ho popravil již čtvrtým gólem, v celé sezoně pak devátým. Na jeho trefu navázal kapitán Lukáš Sedlák. Třetí hřebík do třinecké rakve zatloukl Martin Kaut. Ten šlape kolegovi na paty. Byla to totiž jeho třetí finálová navštívenka. Všechny střelce ale přebil svým excelentním výkonem Roman Will mezi třemi tyčemi. Dynamo tak otevřelo třetí západ finálové brány. Už chybí jediný…

5. finále Pardubice - Třinec: Vyhlášení střelce prvního gólu: Lukáááš Radííl... | Video: Deník/Zuzana Hronová