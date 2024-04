Nečekaný spasitel. Už se na to nemohl zezadu dívat. A tak vyrazil do útoku, pardubický obránce Ondřej Vála projel litvínovskou obranou a své kolegy na druhé straně převezl. Pravda, jeho gól lze označit za šťastný, protože jeho bekhendová střela propadla Mateji Tomkovi mezi nohama do sítě. Nakonec jeho branka rozhodla první semifinálový duel.

Pardubičtí hokejisté mají do finále blíže než Litvínov. | Foto: Milan Křiček

Padubičtí útočníci se v prvním semifinále ne a ne prosadit. Podařilo se to pouze Mateji Paulovičovi na konci první třetiny. Ještě před tím se prosadil tečí hostující Kudrna, a tak více než jednu třetinu platil stav 1:1. Až nasadil Vála k akci bez asistenta zakončil vítěznou brankou.

"Prosadil jsem se štěstím. Soupeři utekl puk, já byl v rychlosti. Naopak bránící hráči úplně vestoje. Myslím si, že to vůbec nikdo nečekal, že zrovna já bych se pouštěl do něčeho takového. Možná proto jsem měl výhodu. Natlačil jsem se před bránu a pak to tam propadlo,“ popisuje svoji parádu Ondřej Vála.

Modlil jsem se…

Zprvu to vypadalo, že Matej Tomek puk lapil. Nakonec se ale doklouzal za brankovou čáru.

„Trošku mě to překvapilo, ale každopádně jsem za gól rád. Stál jsem za bránou a jen se modlil ať mu to tam propadne, ať dojede do sítě,“ přibližuje své pocity.

Na rozdíl gólmana mohl už jen koukat, kde se černá guma zastaví. A pak si vychutnával slastnou chvilku.

„Myslím, že jsem byl první, kdo viděl, že puk jede do sítě. Všichni ostatní stáli před gólmanem a já tlačil puk do sítě očima. Úžasný, parádní zážitek,“ přiznává.

Už tak bouřlivé publikum dostal v tu chvíli vedoucí trefou do varu. A ti ho ocenili, při tradičním vyvolávání střelců branek. Speaker vyzývá: Druhý gól Dynama vstřelil a fanoušci odpovídají: Ondřej Vála, Ondřej Vála.

„Tohle člověka nabije do konce zápasu. Fandili celé utkání. Fakt pecka,“ chválí Vála.

Pardubická čtrnáctka je zatím jedeným bekem, který se trefil v play off. Proti Litvínovu to byla jeho druhá trefa. Navíc po moderním výpadu. A to jsou sestavě Dynama daleko útočnější beci.

„Jestli vám připadám jako moderní obránce, tak mě to těší (směje se). Nic takového ale na trénincích nezkouším. Poštěstilo se,“ nedělá vědu ze své akce Vála.

Střelecká převaha

O dvacet střel na bránu více. Pardubice zavalily Tomka lavinou, ten ale držel svůj tým nad vodou. Dynamo po celé utkání svíralo pevně otěže v rukou.

„Na konci nám tam ujel Ondra Kaše, ale jinak si myslím, že jsme měli zápas pod kontrolou. Podali jsme trpělivý výkon. Je ale pravda, že těch šancí jsme měli hodně, hlavně v první třetině. Je škoda, že jsme nedali gól hned na začátku,“ lituje dodatečně.

Nutno podotknout, že Litvínov hrál velice obětavě. Postupem času se domácí dostávali do šancí hůře a hůře.

„Jsou pasivnější, ale výborně blokují střely. Snaží se hrát na brejky. Takže si na to musíme dávat pozor,“ varuje bek, který si už vyzkoušel reprezentační dres.

Chemici opravdu aktivitou tolik nehýřili.

„My jsme se připravovali na všechno. Především se ale vždy soustředíme hlavně na náš výkon, aby byl stoprocentní.“

Semifinále play off české extraligy a pouze dva vyloučení. Tohle se jen tak nevidí. Více než polovinu zápasu se hrálo pět na pět. Potom putovali na trestnou lavici výhradně jen litvínovští hráči.

„Šli nám dobře nohy. Nestíhali nás. Doufám, že v tom budeme pokračovat. V tomto ohledu se pro nás vyvíjel zápas výborně. Víme, jaké mají přesilovky. Budeme v tom chtít pokračovat,“ vzkazuje do severočeské kabiny Ondřej Vála.