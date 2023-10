Zná prostředí, stále je mu teprve čtyřiadvacet, hrál v zámoří a má zkušenosti z reprezentace. Hráč pardubického Dynama Martin Kaut si zkrátka zaslouží označení vysněná posila. Jeho návrat na extraligový led se však vinou nespecifikovaného zranění zpozdil. Jako správný střelec své působení v nové sezoně zahájil gólem, poté se ale poněkud zadrhl…

Martin Kaut naskočil do nové sezony až v devátém kole. Nastupuje na křídle v elitní formaci | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Jak byste zhodnotil první čtvrtinu základní části z pohledu Pardubic?

Pochopitelně jsme spokojení. Vedeme tabulku, ale s tím, že Litvínov nám šlape na paty. Na druhou stranu sami víme, že je hodně věcí, na kterých musíme ještě zapracovat. Musíme se zaměřit na detaily. Nedarovat soupeřům góly. Do play off je ale spousta času. To je ta nejdůležitější část sezony. Věřím, že druhá čtvrtina bude ještě lepší.

A z pohledu celkového, jak se změnila extraliga od vašeho předchozího působení?

Je kvalitnější. Hodně kluků se vrátilo, jak z Ameriky, tak z evropských soutěží. Hraje se ve vyšší rychlosti. Vyznačuje se vyrovnaností. Každý může porazit každého, což přidává na dramatičnosti extraligy. Její úroveň je daleko vyšší, než když jsem odcházel.

Vyprofilovali se už pro třinácti kolech vaši konkurenti v boji o titul, protože Pardubice jsou nejen odborníky a bookmakery na mistra pasovány?

Určitě chceme bojovat o titul. Jsme si vědomi, že tým na to máme. Nicméně sezona je ještě dlouhá a play off je úplně jiná soutěž. Litvínov má super formu, ale může se všechno směnit. Třinec disponuje zkušeným týmem, čtyřikrát za sebou získal titul. Sparta si také dělá zálusk. Jak jsem říkal, extraliga je tak vyrovnaná, že po další čtvrtině může být všechno jinak (mrkne).

Bodovali jste v každém utkání, což je do jisté míry rarita…

To beru jako velké pozitivum. Přesto… Máme tak kvalitní tým, že jsme body ztrácet nemuseli. Vždycky jsme si to zavinili vlastními chybami. Musíme se vyvarovat laciných gólů.

Berete mi to z úst. Váš tým si neodpustil výpadků při vyšším vedení. Čím si to vysvětlujete?

Je to k zamyšlení. Teď se nám to stalo dvakrát po sobě a před tím ještě proti Brnu. To ale ještě kluci stačili vyhrát. Podle mě je to jenom o hlavách. Musíme hrát furt stejně, jako kdyby byl stav 0:0. Zkrátka šlapat pořád naplno.

Co musí těšit pardubického fanouška je fakt, že jste si z domácí arény vytvořili nedobytnou tvrz. Byl to jeden ze základních úkolů pro tuto sezonu?

Všichni víme, jaké máme v Pardubicích skvělé fanoušky. Kolik jich chodí na zápasy a hlavně jak nás vydatně podporují. Pokaždé bylo téměř vyprodáno. Jsou naším šestým hráčem a pro ně platí, že to rozhodně není žádné klišé. Pro nás je jenom pozitivní, že jim děláme radost. Chceme tu neporazitelnost udržet co nejdéle a v celé sezoně využít výhodu domácího prostředí k zisku co nejvíce bodů.

Pardubice extralize dominují, což není nic nového. Zaujme ale proměna Dynama v nejslušnější tým. Klade trenérské trio na disciplínu zvláštní důraz?

Myslím si, že každý tým chce zůstat mimo trestný box. Když už ten faul uděláme, tak se můžeme opřít o skvělá oslabení. V play off se ale musíme, hlavně těch zbytečných, faulů vyvarovat. Základní část je o tom, abychom se co nejlépe připravili na play off. Jedním z těch detailů, o kterých jsem hovořil je ten, abychom byli co nejméně vylučovaní.

Nikdo nedostane místo zadarmo

Do letošní sezony jste zasáhl až v devátém kole. Jak je hodně těžké naskočit do vlaku za jízdy a ještě být v tak našlapaném „kupé“?

Situaci mi usnadnili kluci, protože náš tým byl v herní pohodě. Bylo to pro mě mnohem lepší. Přiznám se, že si ještě tady trochu zvykám na styl. Z mé strany to sice ještě není ono, ale zápas od zápasu se lepším.

Už jste něco ve své kariéře nahrál. Přesto, jak je důležité hned v prvním utkání vstřelit gól?

Pomohlo mi to dost. Na druhou stranu se vyloženě nesoustředím jen na střílení gólů. Všichni hrajeme pro jeden cíl, a to je titul. Takže je úplně jedno, kdo bude dávat góly. Skvělou formu má Ráďa (Lukáš Radil), tak snad mu vydrží celou sezonu. Především pro play off.

A jak je potěšující pro hráče Pardubic vstřelit první gól sezony Hradci Králové? Jak to vůbec máte s rivalitou ve východočeských derby?

Derby s Hradcem si pamatuji už z mládeže. Kolikrát bývala vyhrocenější než v dospělém hokeji. Já jsem do Pardubic přišel v patnácti letech. Před tím jsem více prožíval rivalitu, když jsem hrál za Žďár proti Třebíči (pousměje se). Každopádně dát gól Hradci byl skvělý pocit, obzvlášť u nich. Ale nějak jsem se na to nesoustředil.

Přelaďme na vážnější notu. Pardubický kádr je napěchovaný zvučnými jmény. Jeden, aby se bál o flek. Vy máte místo jisté?

V naší sestavě nemá nikdo místo jiné. Respektive ho nedostane zadarmo. Trenér Varaďa je schopný posadit Sedla (Lukáš Sedlák), mě nebo kohokoliv jiného. Zároveň v nás tím buduje silnou stránku. Musíme makat všichni naplno. Protože, když nebudeme plnit pokyny trenérů, tak hrát prostě nebudeme.

Z první útočné formace jste v uvozovkách vyštípal Davida Ciencialu. Je pocta hrát v Pardubicích první lajnu?

Každý hokejista chce hrát v první lajně. Mít nejvyšší ice time. Nikde není psáno, že mě z ní Činel nemůže za tři zápasy vyštípat zpět. Než jsem se vrátil po zranění, tak tam hrál super. On je ale tak univerzální, že může hrát všude. To ostatně dokazuje s klukama ve třetí lajně.

Lukáš Sedlák i Tomáš Hyka jsou rození střelci. Nebylo by lepší hrát lajnu, kde byste dominoval, kvůli tomu, že útočník se hodnotí podle kanadských bodů?

To je dobrá otázka (směje se). Novináři i fanoušci se vždycky koukají hlavně na body. Já se ale snažím do hlavy dostat, že body nejsou úplně všechno. Důležité je splnit na ledě věci, které nejsou tolik vidět. Všímají si jich ale trenéři i spoluhráči. Na tomto se snažím pracovat.

Všichni tři jste kanonýři. Jak tedy máte rozděleny úlohy ve vaší útočné řadě?

V tom je naše největší síla. Každý z nás může dát gól, čímž se stáváme pro soupeře hůře čitelnými. Jsme však také všichni dobří do obrany. Můžeme hrát přesilovky i oslabení. Jsme tací two way hráči (umějí se prosadit v útoku i bránit).

Fanoušci si zaslouží velký úspěch

Se Sedlákem máte společnou ještě jednu věc. Byli jste součástí organizace Colorado Avalaneche a oba jste také odmítli pokračovat v NHL. Proč jste se stejně jako on rozhodl pro Pardubice?

Návrat do Pardubic jsem řešil dříve než po konci sezony. Byl jsem rozhodnutý, že se chci vrátit domů. Znám to tady. Je tady cítit hlad po titulu. To byla asi největší lákadlo. Mým největším nejbližším cílem je s Pardubicemi vyhrát extraligu.

A nechcete si rovněž spravit chuť z dob, kdy se jste hrál v utrápených Pardubicích?

To víte, že ano. Je široko daleko známo, že Pardubice jsou hokejové město. Fanoušci si určitě po těch sezonách, které opravdu nebyly dobré, zaslouží nějaký velký úspěch. Vydrželi nás podporovat a my bychom se jim rádi revanšovali. Možná to ale byla pro město i klub poučná facka. Začalo se od nuly a teď zase patříme, tam kde se vždy Pardubice nacházely.

Jste v nejlepším hokejovém věku. Proč jste nechtěl pokračovat v NHL?

Sešlo se více faktorů. V San José jsme se nedomluvili na jednocestné smlouvě. Chtěl jsem hrát v klubu, kde dostanu významnější roli a také více prostoru na ledě, než někde na farmě.

Když to přeženu, tak ve čtyřiadvaceti letech už je dvoucestný kontrakt pod úroveň šestnáctky draftu?

Na první pohled to tak může vypadat. Vím, že jsem udělal nějaké chyby. Kdyby se dal vrátit čas, tak bych udělal věci jinak. Je to ale individuální. Někteří kluci, by to ještě zkusili. Já jsem byl v zámoří už od osmnácti a vycítil jsem, že už nutně potřebuju změnu.

Nechcete být konkrétnější?

Nechal bych si to pro sebe. Jen řeknu, že jsem neměl dobře nastavenou hlavu. Člověk se ale chybami učí a já jsem poučen.

Budete se chtít někdy vrátit do NHL?

Určitě. Hrát v nejlepší soutěži na světě je snem každého hokejisty. V Pardubicích teď půjdu den po dni. Nevím, co bude další měsíc (usmívá se). Někde v hlavě NHL stále mám, ale teď se soustředím se staronovým týmem na aktuální sezonu.

Vede cesta zpět do zámoří přes světový šampionát. Ten se navíc v příštím roce koná v České republice. Asi tam nechcete chybět?

Zahrát si na mistrovství světa před domácím publikem to je přece sen každého sportovce. Nejsem samozřejmě výjimkou, ale dostat se do závěrečné nominace bude hodně těžké. Všichni kluci z NHL, jejichž týmy vypadnou ze Stanley Cupu, budou chtít přijet. Konkurence bude obrovská.

Před potencionálním návratem do NHL jste si zavařil. Nařkl jste trenéra farmářského týmu, že vás záměrně posílal bít se s krajany. V San José Barracuda to vyvracejí, vy si za tím stojíte? Proč používají takové praktiky?

To se musíte zeptat jich. Obě strany ale víme, co jsme si řekly. Probíralo se to tam asi týden. Je možné, že mi to dají v budoucnu sežrat, ale teď mě to vážně už nechává klidným. Podepsal jsem Pardubicím a soustředím se jen na Dynamo. Je pravda, že na mě mají v San José práva, ale jsem ve fázi, že ani neřeším na jak dlouho.

Co vám dala zámořská štace směrem k extralize? Zvládnete českou elitní soutěž s prstem v nose při vzpomínkách na americký dril?

(úsměv) To si fakt nemyslím. V Americe jsem měl pět let na farmě Colorada skvělého trenéra Grega Conina, který je momentálně hlavním koučem Anaheimu. Naučil mě spoustu detailů, co mě v České republice nikdo před tím neučil. Jako jsou například práce s hokejkou při forčekování. Hrozně mi pomohl. Poznal jsem také spoustu nových kamarádů, novou zemi. Splnil jsem si sen. Na působení vzpomínám jenom v dobrém. Škoda, že to nepokračuje. Jsem ale v Pardubicích kvůli takovému restartování kariéry. Těším se na tuhle sezonu, která je pro mě novou výzvou.

A taky vám Amerika „dala“ operaci srdce, na kterou byste asi nemusel, kdybyste zůstal v České republice…

Před draftem v Buffalu jsem šel na EKG a tam se jim něco nezdálo. Poslali mě domů a řešila se operace. Měl jsem štěstí, že do týdne jsem šel do IKEMu za panem profesorem Pirkem. Na druhou stranu mi v ten moment operace trochu uškodila. Navíc mi bylo řečeno, že jsem na ni nemusel jít. Možná se některé týmy na to koukaly a bály se mě draftovat výše. Na kdyby se nehraje, ale mohlo to dopadnout všechno jinak.

Zpět do extraligy. Zítra zápas o první místo s Litvínovem. Upřímně, napadlo by vás před sezonou, že zrovna tento celek vás bude nejvíce prohánět?

Upřímně řečeno, asi ne. Nicméně tušil jsem, že budou hrát dobře. Přišli tam oba Kašičkové (Ondřej a David Kašové) a oba ukazují super fazonu. Jsou skvělí hokejisti, nečeká nás tam nic lehkého. V Litvínově je malé kluziště. Už se těším, bude to super zápas. Pro nás, fanoušky i celou extraligu. Jedeme tam vyhrát.

Litvínov a Pardubice mají mnoho společného. Bašty, které nikdy nespadly z ligy. Lidé ve městě i okolí žijí hokejem… Co ještě říct na adresu soupeře?

Jedná se o tradiční extraligový klub. Titul získali naposledy v roce 2015. Po něm si prošli stejnou situací jako my tady v Pardubicích. Hráli jsme s nimi ve skupině play out. Stejně jako pro nás je i pro ně super, že jsou zase nahoře. Ale soustředíme se jen na sebe. Opakuji, chceme tam vyhrát.

V dobách dávno minulých nabízely vzájemné střety atraktivní hokej se spoustou branek na obou stranách. V prvním vzájemném měření sezony jste Vervu sestřelili 5:1. Dá se očekávat gólový festival?

Nemyslím, že bude padat hodně branek. Hraje se o první místo. Ani jeden z týmů nebude chtít udělat chybu. Počítám, že se spíše bude hrát poctivě z obrany a čekat na přesilovky. Jasně, že chceme dát co nejvíce gólů, ale když vyhrajeme 1:0, tak budeme rádi.

Přezdívá se vám Kauly. Má to co do činění s oddělením CI5 a šéfem Profesionálů majorem Cowleym?

Vůbec. Takhle říkali taťkovi, strejdovi i bráchovi (Tomáš Kaut, hráč pardubického béčka). Já jsem to jenom po nich zdědil. Je to normální pro naše přímení, takže mi to nevadí.

Ve Spojených státech vás psali jako Kauly či Cowley?

Ne, tam mi říkali Kauter. Vyslovovali to hodně divně a popravdě se mi to nelíbilo.