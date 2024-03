A je konec. První ryze východočeská série ve vyřazovacích bojích v historii české extraligy i obou klubů vyzněla ve prospěch pardubického Dynama. Stačilo mu k tomu pouze pět zápasů. Ten poslední nabídl vyprodané enteria areně nesmírně atraktivní podívanou. Obě mužstva na rozdíl od hradeckých zápasů útočnou aktivitou překypovala. Pět minut před koncem rozhodl Mandát.

Radost pardubických fanoušků po vyrovnávací trefě Ondřeje Vály. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Hrůzostrašnější vstup do utkání si pardubičtí hokejisté nemohli pro své příznivce přichystat. Neuplynula ani minuta a na trestné lavici sedělo duo Hyka – Mandát. Zatímco první byl za katrem nevinně, když pykal za lavičku kvůli špatnému střídání, tak druhý dostal dvojku za sekání. Hradci se naskytla příležitost minutu a tři čtvrtě hrát pět na tři. Ideální šanci využil za padesát vteřin. Miškář si zajel za torzo obrany a volný puk poslal za Willova záda. V polovině první třetiny se dostal po chybě beků před pardubického gólmana Jergl, ale příležitosti se spíše lekl. Dynamo zapnulo v závěru tohoto období. Nejdříve D. Musil pálil do hrudi Paříka. Mandát zblízka přestřelil a Sedlák v rychlosti nestačil zakončit. Tlak domácích vygradoval přesnou střelou dva metry za modrou obránce Vála.

Druhá perioda začala dohrávanou pardubickou přesilovkou. V početní výhodně se nerozpakoval se střelou Kaut a jeho bomba rozezvučela tyč. Ve 26. minutě Mandát zpoza brány objevil na kruhu volného Vondráčka, který se nemohl trefit přesněji do vzdálenějšího horního růžku. Mountfield se mohl vrátit do zápasu v přesilovce, ale ta pro něj byla za trest. Domácí ho prakticky nepustili k Willovi na dostřel. Vše si vynahradil, když dvojnásobně natěsno bráněný Jergl vleže zaskočil nepřipraveného pardubického muže s maskou. Odpovědět mohl Sedlák, který po talířové přihrávce Hyky střílel do Paříka. Miškář objel bránu a od Eberlovy hole se odrazil puk do tyče.

V úvodu třetí části podklouzl Blain, ale Mandát nabídnuté možnosti nevyužil. Na konci její páté minuty se domácí dostali k přečíslení, Poulíček to vzal na sebe, ovšem vyprášil Paříkovu vyrážečku. Vzápětí Pánik nápalil břevno. Na druhé straně měl dvě velké příležitosti Eberle. Na play off nezvykle otevřený hokej pokračoval. Jergl jedovkou trefil svislou konstrukci Willovi svatyně. V čase 54:24 se opřel do kotouče Mandát a Pařík se jen smutně otočil za jeho nechytatelnou ránou. Necelé tři minuty před koncem Dynamo faulovalo a Hradec měl k dobru přesilovku. K tomu po oddechovém čase hostující lavička odvolala brankáře. Mountfield si vytvořil zámek, ale Willovu bránu už neodemkl.