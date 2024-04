Padesátiprocentní úspěšnost. Ve dvou ohledech. Pardubičtí hokejisté si po domácí části finálové série se Třincem rozdělili body. V tomto případě se nejedná o remízu po šedesáti minutách, ale o fakt, že první zápas vyhráli hosté (2:1) a ten druhý Dynamo (6:3). A druhá záležitost fifty- fifty se týká vzájemných utkání na slezské půdě. Ve Werk Areně nejdříve Východočeši vítězili 5:1 a pak prohráli 3:4 po nájezdech. Co by za tuto sezonní bilanci dali o tomto víkendu…

Hokejové utkání druhého finále Play off Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Oceláři Třinec v pardubické enterie areně | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Tipsport extraliga – 3. a 4. finále: HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice Dnes i zítra v 17 hodin, Werk Arena. Průběžný stav série: 1:1 (2:1 a 3:6). Vzájemné zápasy v sezoně: 1:5 a 4:3 s.n. (doma), 3:4 p.p. a 3:5 (venku).

Kdo chce titul míti, musí s Třincem výti… Trochu upravené přísloví sleduje fakt, že bez montérek, rukavic a ještě přilby na pětinásobného mistra nelze vyzrát.

„Budou to stejně těžké a napínavé zápasy, jako ty dva v domácím prostředí. Nedá se očekávat nic jiného než tuhý boj a další vyrovnané duely plné emocí a tvrdých střetů,“ říká asistent pardubického kapitána Patrik Poulíček před odjezdem.

Přesně tuto hokejově hornickou filozofii svěřenci Marka Zadiny pochopili po vstupním nevydařeném střetu. Na severu Moravy se tak navázat na šichtu ze druhé směny navázat.

„Musíme pokračovat dál v tom, co jsme nastavili ve druhém zápase. K tomu se ale vyvarovat zbytečných faulů a také se nesmíme nechat unášet emocemi v důležitých momentech zápasu. Musíme být celých šedesát minut hlavou v zápase a nedovolit se nechat odvádět provokacemi nebo spornými momenty, které utkání play off přinášejí,“ vyzývá na dálku své spoluhráče pardubická čtyřiačtyřicítka.

Dorvat co nejvíc puků do sítě

Finálová série přináší vyhecované zápasy, když o vzájemné strkanice nebyla v obou případech nouze.

Tohle je ale finále, které už nejde nikde opravit. Logicky planou vášně.

„Každý už do toho jde na více než sto procent. Provokace a tvrdé souboje k finále patří a vlastně si myslím, že se na ně každý těší. Rozhodně ale nejsme a nebudeme ti, kdo by si nechal něco líbit. Když na sebe narazí dva týmy, které se často potkávají, tak se na ledě vytvoří nějaké dvojičky. No a hráči pak na sebe víc reagují. Má to větší emoční spád a zápas větší náboj. Patří to k play off a víc nás to vtahuje do zápasu,“ odhaluje Poulíček.

Recept jak na Třinec vyzrát objevily Pardubice ve druhém utkání. Po vzoru zámořských týmů vše hrnuly do brány. Někdy i s gólmanem, či bránícím hráčem…

„Spoustu zápasů rozhodují góly z předbrankového prostoru, obránce vyšle střelu a hráči se snaží tečovat, dorážet a prodrat se k dorážkám. Týmy si ten prostor a slot, odkud jsou nejnebezpečnější šance, hlídají. Spousta přihrávek chodí kolem mantinelů a následně se dostávají před bránu od modré čáry. My se do těch prostorů musíme dostávat, clonit a dorážet, abychom dorvali co nejvíc puků do sítě,“ vysvětluje člen čtvrté řady, která by na toto téma mohla obdržet červený diplom…

Trní, co nepíchalo…

Pardubičtí fanoušci, trenéři i jeho spoluhráči byli dva dny jako na trní. Pardubický kapitán Lukáš Sedlák byl totiž nařčený z toho, že úmyslně fauloval Martina Marinčina. Přitom rozhodčí druhého finálového duelu českéhp reprezentanta nepotrestali. Marinčin po jeho zákroku a nešťastném pádu na mantinel utrpěl prasklinu dvanáctého obratle a v sérii už do bojů nezasáhne. Disciplinární komise se však rozhodla Sedláka nesuspendovat. Obrazně řečeno, na koberečku byl i Tomáš Zohorna. Tomu dokonce prošly dva zákroky, za které ani on nebyl vyloučen. Podobně dopadli i Daniel Voženílek a Richard Nedomlel z kádru soupeře Dynama. Kavrteto na hraně tak může do sobotního zápasu zasáhnout.