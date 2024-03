Tahle porážka hodně bolí. Hokejisté Komety měli v důležitém pátém čtvrtfinále play-off proti Litvínovu na domácím ledě dlouho převahu, ovšem po dvou úspěšných duelech na severu Čech je ve vlastní aréně zlobila koncovka a na domácím ledě nakonec Severočechům podlehli 1:2 po prodloužení. Výhru vystřelil Litvínovu v sedmdesáté minutě Nicolas Hlava. Brňané tak v sérii prohrávají 2:3 na zápasy a v úterý budou v půl šesté večer na severu Čech odvracet hrozící vyřazení.

Atmosféra při pátém čtvrtfinále série mezi Kometou a Litvínovem. | Video: Václav Petrů

„Kristiánovi nebudu nic vyčítat. Vyčítal bych to někomu jinému, ale o tom budu mluvit až později. Nechám si to pro sebe. Šlo o nevinnou akci. On je naražený od jednoho hráče, druhý se tam připlete a skončí to, jak to skončilo,“ komentoval Pospíšilovo „osudné“ vyloučení trenér Komety Jaroslav Modrý.

Zprvu to přitom vypadalo, že Brňané si převezli fazónu z Litvínova, kde ve čtvrtek a pátek vyhráli oba zápasy. V první části se na litvínovského gólmana Mateje Tomka hnal jeden útok za druhým a bylo jen otázkou času, kdy vyústí v otevírací trefu.

Pohříchu se Kometě povedlo vytěžit z excelentní první části jen jednu branku, když v sedmnácté minutě skóroval ze slotu Steve Moses. Martin Zaťovič napálil tyč, Tomáš Marcinko netrefil odkrytou bránu. A tak by se dalo pokračovat.

Litvínov se postupně dostal do hry, což zpečetil Kirk vyrovnáním v devětačtyřicáté minutě. „Hráli jsme líp než v prvních dvou domácích zápasech, ale někdy se stane, že po lepším výkonu prohrajete a po horším zase vyhrajete. Nic nekončí,“ burcoval obránce Komety Jan Ščotka.

Elitní brněnský bek naskočil do hry po třízapasové stopce kvůli zákroku z prvního duelu na litvínovského Michala Guta. Po návratu se stal nešťastným hrdinou klíčového okamžiku zápasu, když si v prodloužení předčasně lehl před najíždějícího Nicolase Hlavu, jemuž se otevřel prostor a následně si vylepšil pozici, překonal Furcha a trefou v 70. minutě spustil litvínovskou euforii.

„Měl jsem to řešit jinak, stejně je to ale pořád 2:3, musíme u nich vyhrát a vrátit sérii zpátky do Brna. Jinak jsem se cítil na ledě po té pauze dobře, nic mě nebolelo, mrzí mě pouze ten gól,“ přesvědčoval Ščotka, který bude se spoluhráči v v úterním šestém duelu v Litvínově hraném od půl šesté večer odvracet hrozící vyřazení.

Brňané budou doufat, že i na severu Čech se zatím potvrdí pozoruhodná anomálie této série spočívající v tom, že v dosavadních pěti zápasech vždy vyhrálo hostující mužstvo. „Možná je to tím, že hosté hrají vždy lehčeji, nemusí se hnát dopředu, a tak hrají zezadu a koncentrovaněji,“ přemítal Modrý.

Kometa Brno - Litvínov 1:2 pp.

Třetiny: 1:0, 0:0, 0:1 – 0:1.

Branky a nahrávky: 17. Moses (Zbořil) – 49. Kirk (O. Kaše, Jaks), 70. Hlava.

Rozhodčí: Hribik, Květoň – Hynek, Šimánek.

Vyloučení: 2:2.

Využití: 0:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 31:40.

Diváci: 7700 (vyprodáno).

Stav série: 2:3.

Kometa Brno: Furch – Gazda, Kučeřík, Holland, Ščotka (A), Moro, Kaňák, Osburn – Kos, Marcinko (A), Pospíšil – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Moses, Zbořil, Vincour – Kohout, Kollár, Okál.

Litvínov: M. Tomek – Jaks, Zile, Demel, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Koblasa, Sukeľ (C), Kirk – Abdul, Jurčík, Kudrna – Havelka, Zygmunt, Maštalířský.