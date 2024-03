ZAZÁŘILI:

JAKUB FLEK. V jedenatřiceti letech prožil nejpovedenější sezonu kariéry, vytvořil si své osobní maximum v základní části, v níž s pětačtyřiceti body suverénně ovládl produktivitu Komety. Byl hlavním ofenzivním esem brněnského klubu i v play-off a jako jeden z mála ani ve vyřazovacích bojích nezůstal za očekáváním.

Vyřazení už ve čtvrtfinále mrzí rodáka z Mariánských Lázní o to víc, že si zatím v kariéře nezahrál semifinále extraligy. I proto, aby úspěch ve vyřazovacích bojích zažil, přestoupil z Karlových Varů do Brna. Po čtvrtém místě v základní části věřil, že to konečně klapne, ale nestalo se… O úspěch se i v následujících letech porve s Kometou, s níž zkraje roku podepsal novou smlouvu.

Flek je jediným českým hráčem Komety se slušnými šancemi, že si zahraje na květnovém domácím šampionátu v Praze.