Letos se Motor zadrhnul už na začátku sezony. Začal sice třemi výhrami, ale pak nasbíral devět porážek v řadě. Černá série předeslala, že letos budou České Budějovice odsouzeny k boji o záchranu. V prosinci vedení vyhodilo kouče Jaroslava Modrého, tým převzal asistent David Čermák, ale zlepšení nepřišlo. Jihočeši se strachovali o udržení až do předposledního kola, ve kterém udolali Jágrovo Kladno a Rytíře poslali opět do baráže.

„Byly to nervy. Lidi si moc nedokážóu představit, jaké to je, když se hraje celou sezonu v dolních vodách. Je tam velký strašák, na týmu je deka… Já jsem ale věřil, že to zvládneme. Jsem za to strašně moc rád. Je to úleva, protože přes čtyřicet dní čekat na baráž, to není nic příjemného,“ líčil po záchraně zkušený útočník Michal Vondrka.

Úleva se ale mísila se zklamáním. Tým nedokázal ani zdaleka naplnit ambice nebo se jen přiblížit loňské sezoně. „Přišla šňůra proher, to sedne na každý tým. Loni jsme jeli na nějaké vlně, takže se to povedlo. Bohužel to občas takhle je,“ krčil rameny Vondrka, který se do Motoru vrátil až během sezony.

„Mrzí mě, že to letos nevyšlo, protože loni to bylo super. Je to škoda. Jsem ale rád, že to nakonec dopadlo dobře, protože čekat na baráž by rozhodně nebylo příjemné. Někdo tam skončit ale musel a já jsem rád, že to nejsme my,“ líčil obránce Petr Šenkeřík.

Tým měl na víc

Jihočeši tak mají netradičně už na začátku března po sezoně. „Nic příjemného to není končit takhle brzo. Ale buďme hlavně rádi, že nás nečeká to, co teď Kladno,“ zdůraznil útočník Zdeněk Doležal. „Spokojení být určitě nemůžeme. Na druhou stranu je extraliga strašně vyrovnaná a do poslední chvíle bylo do boje o baráž namočeno víc týmů. Jsme zklamaní, chtěli jsme alespoň do předkola play-off. Ale zase jsme rádi, že nemusíme hrát baráž. Je třeba se z toho poučit, aby to příští rok bylo daleko lepší.“

V Motoru všichni cítili, že tým kolem Milana Gulaše měl rozhodně na víc. „Troufnu si říct, že jsme měli na daleko víc. Ale extraliga byla letos hodně vyrovnaná a my jsme bohužel zůstali hodně dole,“ ušklíbl se Doležal.

Vedení klubu teď bude mít dostatek času na vybudování ještě silnějšího kádru. „Mělo by přijít osm až devět nových hráčů,“ avizoval už před koncem základní části Jiří Novotný, který se ujal role sportovního manažera.

Motor ještě oficiálně nezveřejnil seznam posil, podle Novotného je ale už většina hráčů dojednaná. Skloňují se jména jako Milan Doudera, Jan Ordoš, Pavel Pýcha nebo David Štich a Adam Kubík.

Jihočeši se můžou trochu víc rozšoupnout. Klub totiž získal za generálního partnera jihočeskou strojírenskou společnost Banes, která jim poskytne lepší finanční podmínky. Teprve se ukáže, jestli jim to pomůže k návratu mezi top týmy extraligy.