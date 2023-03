Díra v ledu, dohrávané dvě třetiny, slepené góly či individuální akce a pas kapitána Jiřího Ondruška v prodloužení. Jedny z důležitých momentů předkola play-off mezi hokejisty Olomouce a Karlových Varů. Mora může v úterý na domácím ledě slavit postup do čtvrtfinále.

Jakub Orsava na ledě Karlových Varů | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Klíčový se zatím pro Hanáky jeví návrat zkušeného útočníka Jakuba Orsavy. Předsezonní posila z Hradce Králové před play-off měsíc a půl marodila.

Comeback ale prožívá ve velkém stylu. Se třemi góly a dvěma asistencemi je společně s litvínovským Nicolasem Hlavou nejproduktivnějším hráčem předkola. Na tři góly mu stačilo pouhých pět střel. A po Ondruškově skvělém pasu rozhodl i prodloužení duelu číslo tři.

„Já ani nevím, jak se to seběhlo. Viděl jsem Ondruše, že to tahá po křídle. Čekal jsem, že mi to hodí dříve, ale pak to zatáhl za bránu a hodil to za sebe. Nevím, jak jsem se tam dostal, ale naštěstí mě tam nechali,“ oddechl si Orsava, který přes skvělou produktivitu není dle svých slov úplně fit.

„Necítím se nic moc, byl jsem nemocný. Prostě to není ono. Jen jsem se modlil, ať využijeme přesilovku na začátku prodloužení, protože jinak bych mohl ty plíce vyplivnout. Jsem rád, že jsme vyhráli,“ řekl 32letý rodák ze Šumperka.

Nejen on ale táhne ofenzivu Mory. Daří se také Pavlu Musilovi s Janem Bambulou nebo Silvestrem Kuskem.

Dva góly dal Orsava v přesilovce, tým už jich ve třech zápasech nasázel dohromady pět. To z kohoutí početní výhody dělá tu nejnebezpečnější v předkole se skvělou úspěšností 45,45 %. Klíčový faktor předkola, Energie ze 14 možností využila pouze dvě.

„Snažíme se je trénovat. Koukáme na video, vždycky si něco řekneme. Říkáme si, kdo má kde stát, co chceme zahrát… Párkrát nám to vyšlo, ale ještě přijdou důležité okamžiky, kdy využité přesilovky budeme potřebovat,“ ví Orsava.

Fantastická produktivita týmu

Moru zatím drží také fantastická produktivita celého týmu. A nejen v přesilovkách, kdy Olomoučané v gól proměnili skoro 36 procent všech svých střel na bránu. Nejvyšší úspěšnost střelby mají i celkově (13,6 %). Ani Karlovy Vary na tom ale vůbec nejsou zle (12,2 %), což zatím není nejlepší vizitka pro gólmany obou týmů.

Čtvrtý duel v Olomouci by tedy mohla rozhodovat disciplína či nadstandardní výkon některého z brankářů, což v základní části předváděla hlavně olomoucká dvojice Lukáš – Konrád.

„Dá se čekat, že to opět bude ostré. Chceme to ukončit, ale zápasy jsou vyrovnané, přelévají se z jedné strany na druhou,“ všiml si Jakub Orsava. „Máme to ve svých rukou, ale bude to boj do poslední vteřiny. Těšíme se na fanoušky, kteří nás poženou co nejvíce,“ dodal.

Šanci ale cítí také Karlovarští, kteří doma odehráli dvě dobrá utkání a od mečbolu je dělil kousek. „Myslím, že jsme oba zápasy ukázali, že jsme lepší tým a hráli lepší hokej. Bohužel to dnes dopadlo, jak dopadlo, ale věřím, že náš tým je dost silný na to, abychom to v Olomouci otočili a odvezli si výhru a postup do čtvrtfinále,“ věří mladý centr Energie Vít Jiskra.

Úterní zápas je v plecharéně na programu už od 17 hodin. Případný rozhodující pátý duel by se v Olomouci hrál ve středu.