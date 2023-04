Takové utkání ještě hokejová extraliga ve své historii nezažila. Čtvrteční utkání semifinále play off mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi se stalo rekordně nejdelším. Ostravané rozhodli o vyrovnání stavu série na 3:3 až ve čtvrtém prodloužení a o finalistovi tak rozhodne až poslední zápas.

Hokejisté Vítkovic | Foto: Petr Kotala

Semifinálová série Hradce Králové s Vítkovicemi přepisuje rekordy. V úterý rozhodl v Ostravě o výhře Vítkovic v čase 98:59 obránce Patrik Koch a jednalo se o třetí nejdelší duel. Ve čtvrtek bylo překonáno absolutní maximum. Za 138 minut a 51 sekund čtvrtečního maratonu, který trval šest hodin a dvacet minut, se rozhodlo o tom, že Vítkovice vyrovnaly stav série na 3:3.

Reakce fanoušků na maratonský zápas mluví za vše.

Extraliga hlásí nejdelší zápas historie. Hokejové maratony ale nejsou raritou

„Brankář Vítkovic se dobýval hůř než Berlín při druhé světové,“ napsal jeden z fanoušků s nadsázkou na sociální sítě. Brankář Vítkovic Aleš Stezka totiž k vítězství přispěl neuvěřitelnými 80 zásahy.

„Koupit lístek na tento zápas se fakt vyplatilo,“ přidal se další z příznivců. „Na co fitko, když máš extraligu,“ napsala jedna z fanynek, která přiložila snímek z mobilní aplikace s tím, že během zápasu spálila téměř tři tisíce kalorií.

„Mám tradici, že si během každé třetiny dám jedno pivo. Ke konci zápasu jsem už na ten hokej skoro neviděl,“ přidal se s úsměvnou reakcí další z fanoušků. „Spali i v kabinách jako poslanci při obstrukcích?“

„Stihnou fanoušci poslední metro?“ ptal se na sociálních sítích během zápasu populární herec Jakub Wehrenberg.

O dost méně pobavené reakce jdou z úst hráčů a členů realizačních týmů, na něž logicky doléhá velká únava.

„Na jedné straně to byla zajímavá zkušenost, zároveň už bylo vidět na obou týmech, že nikdo nechtěl udělat chybu a síly ubývaly. Jo, jsem šťastný, že jsme to urvali a ukázali naše srdíčko. Byli jsme trpěliví a hráli jako jeden muž. Jídlo a pití? No ty kráso, to mi povídejte. Já jsem toho vypil i snědl. Ale to všichni, to je jasné. Potom už padla i spousta coly a energeťáků, protože to bylo prostě potřeba. Teď to jen zapít vodou, protože jsme toho hodně vypotili, a připravit se na sobotu,“ řekl hrdina Vítkovic Aleš Stezka.

Na regeneraci není čas

Ještě komplikovanější situaci měli hokejisté Hradce Králové, kteří odcestovali k sobotnímu utkání o vše v pátek lehce po poledni.

„V pátek ve 14 hodin následuje odjezd do Vítkovic. Ten byl pro případ sedmého duelu naplánován dopředu. Na každé utkání v letošním play off vyjíždíme den dopředu, a ani tenhle dlouhý zápas na tom nic nezměnil, “ řekl Deníku mluvčí Hradce Jan Vavřina.

A regenerace? Na tu není téměř čas. „Hráči měli v pátek jenom regeneraci, mohli jít dobrovolně na regenerační trénink na ledě, ale nikdo tuto možnost nevyužil, a není divu. Ze zimního stadionu odešli ani ne deset hodin předtím, než se na něj znovu vrátili,“ pokračoval Vavřina.

Žádné srandičky, místo pokynů povzbuzení. Extraliga viděla rekordně dlouhý zápas

„Moc se toho vymyslet nedá, protože není dostatek času. V rekordně dlouhém zápase šlo podle kondičního trenéra hlavně o to, aby hráči dostatečně doplňovali tekutiny a museli také hodně jíst, což bylo vidět i na střídačce, kde byly k dispozici například banány. Masáž nikdo z hráčů nechtěl, pouze proklepat nohy, šlo hlavně o to jídlo a pití,“ doplnil Vavřina.

Jedno je už jisté. Semifinálová série Hradce s Vítkovicemi se do dějin extraligy zapíše jako ta vůbec nejnáročnější.