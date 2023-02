Jsme na chvíli tady. V úterý jsem byl na sto letech hokeje v Pardubicích. To byla velká sláva. Chvíli budu v Čechách a pak letím zase zpátky do Ameriky.

Jaká je nostalgie, když si připomínáte působení v Pardubicích, ale i turnaj v Naganu?

To určitě je. V Pardubicích to bylo ve velkém stylu. Tohle je taky paráda. Už je to 25 let. Hrozně to letí. Je dobré vidět se s kluky, se kterými jsem se neviděl dlouhou dobu. Užijeme si to.

Bylo to pro vás to nejdůležitější, co jste zažil v Čechách?

Určitě. V Pardubicích jsem se dostal do velkého hokeje. Pak následně i do národního mužstva. Po Naganu do NHL. Takže to pro mě byla důležitá místa.

Bylo tehdy pro vás překvapení, když jste se dostal do olympijské nominace?

Obrovské. Sám sebe bych ani nenominoval. V té době bylo hodně kvalitních hráčů, kteří hráli v NHL. Nakonec ta nominace byla taková, že půlka týmu byla z NHL, půlka z Evropy. Bylo tam i hodně hráčů z české extraligy. Jel jsem na olympiádu jako třináctý útočník. To je skoro jedno, kdo tam v téhle pozici jede. Vyšlo to zrovna na mě, jako na mladého kluka. Ale nemyslel jsem si, že jsem vůbec v širším výběru.

Měli jste půlku hráčů z NHL, druhou část z Evropy. Byl to benefit pro tým?

Určitě to byla výhoda. Mluví se o tom, že se hřiště teď srovnají. Ale je to jiný sport. Mělo to nějaký důvod, proč si naše vedení složilo tým právě takhle. Nakonec to fungovalo skvěle. Věřím, že zámořské výběry s tím problém měly. Přejít z malého hřiště na velké bez většího tréninku není jednoduché.

Tehdy se složení lajn moc neměnilo. Jednou z mála změn byla výměna právě vás za Jana Čalouna. Jak si na to vzpomínáte?

Před čtvrtfinále jsme měli týmový brífing. Tam Ivan Hlinka oznámil, že půjdu do sestavy místo Honzy Čalouna. Nevím, proč se to tehdy udělalo, protože do té doby Honza nehrál špatně, tým šlapal. Z nějakého důvodu mě ale dali do sestavy. Pro mě dobře, ale tehdy jsem s tím ani nepočítal, když se nikdo nezranil. Ale Honza je můj velký kamarád, tak to bylo zvláštní. Vyrůstali jsme spolu a já ho pak nahradil.

Tehdy jste byl první, kdo po finálovém gólu skočil kolem krku tehdejšímu střelci gólu Petrovi Svobodovi.

Je to pravda. Patýz tehdy vyhrál buly, Martin Procházka puk přistrčil Petrovi Svobodovi. Já jsem jen zablokoval hráče, který chtěl blokovat střelu.

Vy říkáte, že jste „jen zablokoval“, ale hned po zápase vás Petr Svoboda hodně chválil.

Když jsme byli u Roberta Záruby, tak jsme to viděli. Držel jsem ho hroznou dobu. To je strašný faul. Když se člověk zpětně dívá na Nagano, tak je z dnešního pohledu v jednom střídání patnáct faulů. Sekání, držení, hákování. To byl úplně jiný hokej.

Jak se vám líbí dnešní hokej?

Je to jiné, rychlejší. Je snaha podpořit ofenzivu. Dřív nebylo jednoduché se prosadit, když vás někdo držel. Vše začíná v NHL. Tam se snaží, aby padalo více gólů, aby to bylo zajímavější pro lidi. Hokej se ubírá správným směrem. Gólmani se zlepšili, že málokdy něco pustí.

Zůstal jste po konci kariéry v Americe. Co dnes děláte?

Sedm, osm let jsem trénoval děti. Se svými jsem šel do zhruba šestnácti let. Teď už dva roky netrénuju. Dělám ale ambasadora rozvoje hokeje v Coloradu. Pár bývalých hráčů takhle objíždí různé kluby a bruslíme s takhle malými dětmi. Věnuju se také charitativním akcím, jejichž jsem součástí. A také se jezdím dívat na děti. Prostě kombinace všeho.

Hokeji se věnují i vaši synové. Marek teď dokonce skóroval. Můžete vysvětlit, jaké soutěže vlastně hrají?

Hrají turnaj čtyř univerzit s asi sedmdesátiletou historií. Hraje se v TD Garden, kde jinak hraje Boston Bruins. Hraje se to dva pondělky. První zápas vyhráli a teď je čeká finále. Na to se ale vrátit nestihnu. Vracíme se odtud přímo do Colorada. Tak se podívám jen v televizi. Pojedu se na něj podívat někdy jindy.

Kdy můžeme čekat dalšího Hejduka v NHL?

To nevím. Oba kluci hrají hokej. David půjde na Harvard příští rok. Budeme se jezdit dívat do Bostonu. Teprve uvidíme, jestli z toho hokejově něco bude. Ale budou mít dobré vzdělání. Líbí se nám tenhle univerzitní sport, který je spojený se vzděláním.

Co vám vyhovuje na životě v zámoří?

Zvykl jsem si na to. Žiju tam půl života. Žít v Coloradu je krásné. Jsou tam hory, krásné počasí. Dva roky jsme bydleli v Michiganu, protože Marek tam hrál za hokejový program. Tam jsme byli dva roky. Ale Colorado je Colorado.

Jaké jsou pocity, když vidíte syna v reprezentačním dresu USA?

Jeden něco odehrál, ten druhý ne. Narodili se v USA, vyrůstali tam, tak reprezentují USA. Když jim bylo patnáct let, zvažovali jsme, jestli je možné reprezentovat Česko. Ale ta pravidla jsou komplikovaná. Museli by hrát nějakou dobu v Čechách. Takže takhle možnost tu nebyla.

Jak se slavil v Coloradu zisk Stanley cupu?

Tehdy jsme ještě bydleli v Michiganu. Ale párkrát jsme přijeli na play off. To byla velká sláva. Předtím se vyhrálo naposledy v roce 2001, takže už to bylo nějaký pátek. Mužstvo bylo dobré už několik let. Ale loni se to sešlo. V play off to válcovali. Vyhráli 16 zápasů, prohráli jen 4. To není jednoduché. I Tampu ve finále přehráli v klidu.

Mluvil jste s Pavlem Francouzem, který slavil s Coloradem titul?

Bavili jsme se na oslavách. Městem jel průvod na hasičských vozech. My jako bývalý hráči taky měli jeden. Když se Coloradu zranila brankářská jednička, tak tam Pavel skočil a chytal výborně. Vyhrál finále konference s Edmontonem. Chytal skvěle.

Mluví se o tom, že slavil opravdu vydatně. Jak jste ho viděl vy?

Vyhráli v Tampě. Tam se slavilo, tam se prý zboural víc než ostatní (směje se). Ale musí se to pořádně oslavit.

Vytanuly vám vzpomínky na vaši výhru Stanley cupu?

Určitě. Hned jsem psal lidem, které jsem znal. S Landeskogem jsem ještě hrál, psal jsem i lidem z vedení nebo doktorskému štábu. Pak jsme se viděli na těch oslavách.

Velký podíl na tom měl i váš bývalý spoluhráč Joe Sakic.

Udělal několik výborných trejdů v březnu. Povedlo se jim přivést několik dobrých hráčů. Ale už rok předtím byl trpělivý s trejdem Matta Duchena. Neuspěchal to a pak ho vyměnil za skvělého obránce Girarda. Ta jeho trpělivost se vyplatila. Byl skvělý manažer a po zisku Stanley cupu se přesunul do pozice prezidenta.

Nelákalo by vás manažerské zapojení do hokej?

O tom jsem ani nepřemýšlel. Většina funkcí je zavazující. Musí být na místě, věnovat se plně tomu. Takhle více cestujeme.

Sledujete hokejové dění v Česku? Jak se vám líbí?

Změnu ve vedení, kdy to Alois Hadamczik vzal po panu Královi, nemůžu posoudit. Ale vidím, jak hrají. Dvacítky hrají výborně. Bylo vidět, že to není jen beton. Obrana skvěle podporovala útok. Měli snad nejlepší obranu na mistrovství. Chlapi uhráli bronz na mistrovství. Nemyslím si, že je hokej u nás na tom špatně. Pořád se vychovávají kvalitní hokejisté. V NHL řádí David Pastrňák. Na něj je radost se dívat. Ale to jsou i jiní hráči. Kolikrát se píše, že se neudělala medaile. Ale to jsou hluchá místa, která mají i Švédové.

Při akci v O2 areně bude chybět spousta hráčů z Nagana. Nemrzí vás to?

Určitě rád uvidím co nejvíc hráčů, protože za normálních okolností se moc nevidíme. Z těch, co nepřijeli, tak někteří žijí v zámoří. Nevím, co mají.

Jak se stále udržujete fit?

Chodím jednou týdně bruslit se starými pány, vypotit se, udělat si žízeň. Takže se těším, že si můžu zahrát. Klobouk dolů před Džegrem, který stále ještě válí. To je neuvěřitelné hrát ještě v jednapadesáti. Ale hlavně bude sranda. Ani se slovenskými kluky jsem se dlouho neviděl. Je to dobrá akce.

Dominik Hašek se velmi vymezuje proti účasti ruských sportovců na velkých sportovních akcích. Jak se na to díváte vy?

Je to těžká otázka. Ruští sportovci s tím relativně nemají nic společného. Ale v Rusku je sport s politikou spojený hodně a propaganda jede. Nemám na to vyhraněný názor. Píše se, že by je nechali hrát pod neutrální vlajkou. Je pravda, že sportu hodně chybí, protože sborná bývá vždy v semifinále, bojují o medaile. Na druhou stranu situace na Ukrajině není dobrá a není možné, aby jedna země napadla sousední zemi. Je to složitá situace. Je mi sportovců líto, ale nechceme dávat náboje Kremlu, aby to zneužil.

Jak se díváte na neúčast hráčů z NHL na olympiádě v kontrastu se světovým pohárem?

Nevím, jak to bude na příští olympiádě. Ale NHL tlačí spíš na světový pohár, protože z toho mají peníze. Z olympiády ne. Proto se ubírají tímto směrem. Ale je to škoda. Dát nejlepší hráče do jednoho turnaje je parádní věc a je to zážitek pro fanoušky.

Jan Šejhl