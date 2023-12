Herec Ivan Trojan nastoupí za mistrovskou Opavu v nejvyšší basketbalové soutěži proti Písku. Podobný projekt měl v hlavě jiný populární herec. Jiří Mádl mohl nastoupit v hokejové extralize přímo za České Budějovice.

Jiří Mádl podporuje Arpidu, troufl by si na zápas za Motor | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

"Bylo to na spadnutí," potvrzuje PR manažer českobudějovického klubu Tomáš Kučera. Není to ale úplně jednoduché, hráč musí mít platnou smlouvu. "To by musel přijít Motor s termínem," uvažuje dnes herec, který pochází z Českých Budějovic.

Hokejově by si na střídání v extralize troufl. Hokej hrával ještě v dorosteneckém věku. Na ledě si vede velmi solidně. Bruslařsky by se určitě bát nemusel. Zatímco Trojan podporuje nemocné s cystickou fibrózou, Mádl spolupracuje s českobudějovickou Arpidou. To je centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením.

Lákavý nápad

Motor extraligový zápas s Olomoucí dokonce odehrál ve speciálních dresech právě na podporu Arpidy. "Jsme vděční všem hokejistům a hokejovým fanouškům, kteří Centrum Arpida podporují, kdyby Jirka Mádl nastoupil do extraligy, bylo by to parádní zpestření," uvedl tiskový mluvčí Arpidy Ondřej Hellebrant.

Co nápadu říkají v Motoru? "Když jsme začínali od nuly, tak nás ten nápad hodně lákal," potvrzuje Kučera. "Bylo to v jiné době, v jiné soutěži, kde bylo víc prostoru. Lidi taková akce upozorní na spor. A to je vždy dobře. Teď už jsme trošku dál, soutěž má nějakou kvalitu… Ale kdyby třeba bylo rozhodnuto, tak proč ne?"

Podle Kučery je důležité, aby podobná akce měla i charitativní přesah. "Aby se třeba pak vydražil dres a sport tak pomohl někomu, kdo to potřebuje."