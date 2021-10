Sedmadvacetiletý Hertl vstoupí už do své deváté sezony mezi hokejovou elitou. Všechny strávil právě v barvách Sharks, ale jak bývá v podobných případech, kdy je před hráčem poslední rok kontraktu, běžné, ani jemu se nevyhnuly spekulace o možné změně působiště.

"Když má člověk nějaké sociální sítě, tak se tomu nevyhne a vnímá to, ale já se soustředím na to, abychom měli dobrý vstup do sezony a abych ukázal cestu těm mladým klukům, které v týmu máme, na to se člověk chystá především. Nechci se těmi spekulacemi zaobírat, každý den přináší něco nového a vždy se něco píše, ale já se soustředím na to, abych od 16. října byl co nejlépe připravený a pomáhal týmu vyhrávat," řekl Hertl.

Ví ale zároveň, že ve světě NHL je možné v podstatě cokoliv. "Člověk si nedokáže moc představit, že by odsud odcházel, mám to tady vážně jako druhý domov, narodil se mi tady syn, znám dobře tady to prostředí. Bylo by to určitě těžké loučení, ale uvidíme, jak všechno dopadne, zatím to nechávám být," prohlásil Hertl.

Přiznal, že dění kolem vnímá úplně jinak, než tomu bylo na začátku kariéry. "To hlavně bojujete o místo a toužíte se udržet v týmu, teď chcete hlavně vyhrávat a dojít pokaždé co nejdál ve Stanley Cupu. Tampa teď vyhrála v krátké době dvakrát za sebou, chcete to zažít také a zvednout si jednou Stanley Cup nad hlavu. V klubu patřím mezi lídry, mám i áčko na dresu a počítá se s tím, že ty hráče povedu. Jsem ten hráč, který má pomoci těm mladým," řekl Hertl.

Touha po vítězství

Podpis současné smlouvy ze začátku července 2018 mu zajistil celkový příjem 22,5 milionu dolarů. A pražský rodák dal před pár dny najevo, že touží především vyhrávat, když připustil, že by v případě dlouhodobější smlouvy kývl i třeba na nižší plat, než by mu náležel, ale potřeboval by cítit, že tým má na to, aby došel až ke Stanley Cupu.

"Člověk je tady od toho, aby vyhrával. A chce vyhrávat. Když nejste v play off a nedaří se, je to hrozně náročný. Sám jsem strašně soutěživý a na tom se nic nemění. Třeba Joe Thornton nebo Gabriel Landeskog vzali trochu menší peníze, jak cítili, že mohou vyhrát. Je to i o tom, že pak si tým třeba může dovolit další kvalitní hráče," podotkl Hertl.

Přestože měl rozhovor s generálním manažerem Dougem Wilsonem, na téma prodloužení spolupráce obou stran prozatím nedošlo. "Mluvil jsem s ním ohledně celého týmu. Říkal mi, že mě tady chce, že jsem pro něj důležitý článek, ale dál jsme se v tomto ohledu zatím nedostali, nepadlo nic konkrétního. Uvidíme, jak to bude vypadat dál, jak se nám povede vstup do sezony," přiblížil Hertl.

A jeho pohled na mužstvo a jeho reálné ambice? "Všichni už nás trochu zatracují, ale já stále věřím v sílu toho týmu, vždyť dva roky zpátky jsme hráli finále Západní konference… Máme plno dobrých mladých kluků, kteří jsou u nás nově. Musíme hrát s tím, že každý bod je cenný. Ono se to nezdá, ale ten vstup je vážně hrozně důležitý. Pak to jede rychle. A buď jste nahoře, nebo musíte dohánět. Když naberete nějakou ztrátu, těžko se to pak dotahuje," konstatoval Hertl.

Zdroj: Youtube

V přípravě proběhlo z jeho strany dosud vše bez problémů. "Bylo pár změn v systému a člověk si zvyká, aby se do toho dostal. Jde hlavně o to, aby byl připravený na první zápas sezony. Myslím, že každým zápasem se to zlepšovalo. Šancí si naše lajna vytvářela mnohem víc, cítili jsme se líp a byli jsme sehranější. Zdravotně se cítím super, nemám žádné problémy a fyzicky se cítím moc dobře. Doufám, že chytím dobrý start a budu od začátku patřit k lídrům a pomůžu týmu vyhrávat od prvního zápasu," přál si Hertl.

Právě během přípravy na nový ročník NHL zaujal v Sharks krajan Adam Raška. A i Hertl měl pro dvacetiletého útočníka jen slova chvály. "Jako hráče jsem ho neznal, ale opravdu moc příjemně mě překvapil. Rozdával hity, byl nepříjemný a dostal se protihráčům pod kůži, určitě patřil mezi naše nejlepší hráče. Teď ho sice poslali dolů na farmu do San Jose Barracuda, ale řekli mu, že klepe na ty dveře, ať je připravený, že když se něco stane, povolají ho zpátky," chválil Hertl.

Olympijský sen

Startu sezony už se nemůže dočkat. "Těším se, až se zase vše rozeběhne. A hlavně to bude s diváky. Bude to mít rozhodně větší grády než před prázdnými tribunami. Pravidla spojená s koronavirem jsou navíc teď volnější, což je určitě příjemné," řekl Hertl.

"Náš tým už je celý očkovaný, každé tři dny musíme podstoupit testy a po měsíci dvou se asi uvidí, jak to bude vypadat. Pořád platí roušky ve vnitřních prostorách, na venkovních zápasech už však nemusíte být zavření na pokoji, můžete jít ven alespoň na večeři. A liga se vrací k tomu, že se bude hrát po celé Severní Americe a nejen na těch pár stadionech v divizi, jak to bylo minulou sezonu. Je fajn potkávat těch soupeřů víc," doplnil Hertl.

Osobní ambice týkající se individuálních statistik nemá. "Na body jsem se nikdy nezaměřoval. Chci hlavně, aby tým vyhrával. Když mužstvo vyhrává, pak přichází i ty body. Člověk ví, že těm mladým klukům musí pomoct, stejně jako třeba Thornton pomáhal kdysi mě. Vždyť William Eklund, jehož mám v lajně, je o devět let mladší než já," připomněl Hertl.

Před hráči je v sezoně i velké lákadlo v podobě olympiády v Pekingu. "Je to určitě sen reprezentovat národ pod pěti kruhy. O první možnou olympiádu jsem přišel kvůli zranění, člověk tam chce samozřejmě být a zažít to. Znamená to pro mě hrozně moc a budeme bojovat o co nejlepší výsledek. Jako malý jsem měl kazetu z celé olympiády v Naganu, kde byl na konci hokej a pořád dokola jsem si to přetáčel jen na ten sestřih z hokeje," řekl s úsměvem Hertl.