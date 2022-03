Podepsal jste smlouvu na dalších osm let se San Jose, jste spokojený? Jsem hrozně moc spokojený a rád, že to nakonec takto dopadlo. Budu dalších osm let v San Jose a jsem rád, že je to všechno za mnou.

Vaše jméno bylo spojováno s možnou výměnou. Dá se zpětně říct, jak blízko byl odchod z Kalifornie?

Bylo toho v poslední době hodně, novináři se mě neustále ptali, jak to aktuálně vypadá. Nebudu lhát, ale přemýšlel jsem neustále o své budoucnosti. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jak to bude, jaký o mě budou mít Sharks zájem. Po konverzacích s vedením to ale začalo vypadat dobře, bylo vidět, že si přejí mé setrvání. Takže pak už jsem nějaké myšlenky na přestup neměl.

Jak jste prožíval samotná jednání a s kým jste situaci nejvíce probíral?

Hodně jsem situaci řešil se svým agentem Robertem Spálenkou, řešil jsem to hodně i s bráchou a celou rodinou.

Je pro vás důležité, že je vše podepsáno a budete se moct soustředit opět jen na hokej?

Jsem opravdu šťastný, že už se nemusím soustředit na to, jak bude nová smlouva vypadat, a kde nakonec budu hrát. Můžu už v klidu spát a koncentrovat se pouze na hokej. Lhal bych kdyby říkal, že mi to v noci před spaním nevrtalo hlavou. Na ledě chci být ještě lepším hráčem a lídrem, než jsem byl.

Spekulovalo se o odchodu do týmu, který bude mít aktuálně větší šance na zisk Stanley Cupu. Jak blízko či daleko může být v dalších letech pro San Jose?

Tak určitě se projednávaly všechny možnosti. Zisk Stanley Cupu je hodně o štěstí, můžete jít do "kvalitnějšího týmu", který ale hned v prvním kole vypadne. Poslední roky to ale v San Jose není tak růžový, myslím si ale, že tento rok je lepší než ty předchozí. Porazili jsme v této sezoně spoustu týmů ze špičky. Když se k nám nakloní pár klíčových faktorů, tak se to může všechno otočit v náš prospěch. Měli jsme poslední měsíc zraněných devět hráčů, z toho pět našich nejlepších, to byla velká komplikace.

Řešili jste během vyjednávání také budoucí sportovní směrování klubu a možnosti návratu mezi nejlepší kluby soutěže?

Mluvili jsme s generálním ředitelem o všem okolo, jakou mají vidinu a tak. Majitel nechce žádné přebudování týmu, jen nějaké malé změny. Bavili jsme se o tom, že chceme dostat zpátky San Jose tam, kam patří. Vidina dostat se mezi nejlepší týmy soutěže je v blízké době, musíme mít zdravý tým a přivést nějakého kvalitního hráče.

Osm let je maximálně dlouhý kontrakt, prakticky jste klubem předčasně jmenován mezi jeho legendy. Jaký je to pocit?

Nečekal bych, že v NHL podepíšu smlouvu na osm let, je to dlouhá doba. Je to pro mě velká čest být v San Jose tak dlouho a ještě pokračovat na tuto dlouhou dobu. Vážím si toho, že mě fanoušci mají rádi a já se jim to snažím vracet předvedenou hrou. Poslední dva roky jsem asistent kapitána, chci ukázat, že můžu být ještě lepší.

Je spokojena také rodina, která si již v San Jose zvykla?

Samozřejmě jsou všichni šťastní. Manželka často vyzvídala, co bude dál, protože jsem sám dlouho nevěděl, jak to bude. Když jsem jí řekl, že tu zůstaneme, tak byla hrozně ráda. Máme tu prvního syna a věříme, že se v budoucnu povede třeba druhý. Bude hezké mít obě děti ze stejného místa. V San Jose už máme spoustu kamarádů i mimo hokej, je to super prostředí pro rodinu.

Bude prostor na alespoň malou oslavu?

Abych pravdu řekl, tak nevím, jestli bude prostor na oslavu. Nějaká větší bude pak v létě s rodinou a kamarády. Poslední měsíc je ale hodně našlapaný, hrajeme každý druhý den a toho volna tam máme opravdu málo.