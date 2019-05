Hertl, o kterého měli zájem čeští reprezentační trenéři na mistrovství světa, byl zvolen druhou hvězdou zápasu. K dispozici pro šampionát je naopak brankář Pavel Francouz, který plnil v Coloradu pozici trojky po vyřazení z play off AHL a už dříve přislíbil účast na Slovensku.

V sestavě San Jose se objevil po dvou týdnech kapitán Joe Pavelski, který utrpěl v sedmém utkání s Vegas po pádu na led zranění hlavy, a stal se hrdinou středečního zápasu. Lídr týmu se zasloužil v úvodní třetině o vedení 2:0. Nejprve otevřel skóre tečí střely Brenta Burnse, jemuž na modrou čáru přihrál Hertl. Poté Pavelski našel pasem od zadního mantinelu před brankou českého útočníka, který přidal druhý gól.

"Tohle mi opravdu chybělo," řekl Pavelski ke své absenci. "Kluky jsem šest zápasů sledoval, dodávali mi motivaci a sílu, abych se co nejrychleji zotavil. Hráli i za mě a teď jsem jim to chtěl vrátit. Když jsem dal gól, ovládly mě emoce, kluci se na střídačce smáli. Ale nebylo to o mně. Zápas nevyhrál jeden hráč, ale tým. Podali jsme skvělý kolektivní výkon," uvedl.

Zasloužená výhra Sharks, uznal trenér Colorada

Pavelski udělal na spoluhráče i trenéra San Jose Petera DeBoera velký dojem. "Spousta lidí viděla, jak se zranil. Ale už neviděla, čím vším si musel projít. Jeho dnešní start byl nejistý, ale ukázal, jak výjimečný hráč a člověk to je," řekl kouč. "Přál bych si, abych vám z první ruky mohl popsat, co všechno musel překonat. Můžu jen říci, nevěřili byste, že hraje. Navíc hrál neuvěřitelně," doplnil Couture.

Colorado vstřelilo kontaktní branku sedm sekund před koncem první části, když Mikko Rantanen tečoval střelu Samuela Girardiho. Hosté ve druhé třetině dokonce vyrovnali, ale trefa Colina Wilsona neplatila, protože záběry u videa odhalily po DeBoerově trenérské výzvě ofsajd Gabriela Landeskoga. "Překvapilo nás to," přiznal švédský útočník.

Landeskog pomalu střídal a v momentu přechodu jeho spoluhráčů do pásma stál u mantinelu těsně za modrou čárou v útočné třetině. "Sedl jsem si na lavičku a za dvě sekundy jsme skórovali. Vůbec mě nenapadlo, že by mohli gól odvolat. Žasli jsme, proč se hned nevhazovalo, a potom jsme viděli záběry. Jasně, pořád jsem byl na ledě. Je to moje neobratnost. Kdybych to mohl změnit, skočil bych na střídačku," dodal.

San Jose vrátil dvoubrankový náskok ve 33. minutě Jonas Donskoi a zvýšit mohl ještě v závěru prostřední části Hertl. Český útočník se po hezké individuální akci ocitl sám před brankářem, ale jeho bekhendové zakončení vyrazil Philipp Grubauer maskou. Colorado po 51 sekundách třetí třetiny zápas zdramatizovalo, a i když soupeře poté zatlačilo, skóre se už nezměnilo. "Nadřeli jsme se. Celá série byla hodně těžká, hráli velmi dobře," ocenil Pavelski soupeře.

Colorado zůstalo krok od finále Západní konference, kam se naposledy probojovalo v roce 2002. "Mířili jsme vysoko a zůstali jsme trošku za svým cílem. Chlapi ale každý den makali, aby naplnili naše očekávání. Byla to velmi dobrá série a soupeř byl většinu dnešního zápasu lepší. Zasloužili si vyhrát," řekl kouč Jared Bednar.

Výsledek 2. kola play off NHL:

Západní konference - 7. zápas:

San Jose - Colorado 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky: 6. Pavelski (Hertl), 12. Hertl, 33. Donskoi - 20. Rantanen, 41. Jost. Střely na branku: 27:29. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Hertl, 3. Donskoi (všichni San Jose). Konečný stav série: 4:3.