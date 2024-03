Překvapení v NHL. Hertl odchází ze San Jose do Vegas. Šance na MS klesá

Vůbec poprvé během své kariéry v NHL mění působiště Tomáš Hertl. Český útočník se postaral o pořádné překvapení, když dres San Jose Sharks mění za ten, který má na své hrudi znak obhájce Stanley Cupu Vegas Golden Knights. Zatímco San Jose téměř určitě nepostoupí do vyřazovacích bojů, Vegas ve hře stále je, a tak i šance na to, že by posílil český národní tým na domácím mistrovství světa, rapidně klesají. Jako první s informací o Hertlově přesunu přišla kanadská televizní stanice TSN.

Tomáš Hertl se raduje z gólu. | Foto: ČTK/AP Photo/Adam Hunger