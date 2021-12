Zdroj: Youtube

Česká dvacítka prohrála na šampionátu dvacítek s Německem potřetí za sebou. Německo, které v letech 2016 až 2019 působilo jen ve skupině A divize I, vyhrálo v prosinci 2013 v Malmö 3:0 a před dvěma roky v Ostravě při návratu mezi elitu zvítězilo 4:3.

"Já si myslím, že je to jen o nás, stejně jak to bude o nás každý zápas tady. Štve mě, že jsme to neuhráli. Je to těžké popisovat teď s horkou hlavou. Věřím, že za pár hodin vychladnu a trošku víc se mi otevře perspektiva," hledal těžko slova Myšák.

Česi na Němce vlítnuli

Branka útočníka celku Hamilton Bulldogs z juniorské OHL, jehož loni v NHL draftoval ve druhém kole na 48. místě Montreal, zajistila na turnaji alespoň první bod po nedělní prohře s domácí Kanadou 3:6. "Byl to šťastný gól. Snažil jsem se najít spoluhráče, ale puk skončil v brance," prohlásil litvínovský odchovanec.

Češi soupeře v prvních dvou třetinách přestříleli v poměru 32:22, ale ve třetí části už byli aktivnější Němci. "Neproměňovali jsme šance v těch prvních dvou třetinách, ve třetí už to bohužel nebylo z naší strany ono. Musíme si sáhnout do svědomí a zítra je nový den," uvedl Myšák.

Třetina tvrdého vzdoru, poté demolice. Dvacítka podlehla při vstupu do MS Kanadě

Další zápas česká český výběr ve středu ve 20:00 SEČ proti Finsku, které má na kontě z duelů s Německem a Rakouskem plný počet bodů. "Věřím, že máme na to, abychom hráli mnohem lepší hokej. Dneska nám to nevyšlo, ale zítra si to během toho dne volna probereme na videu a myslím, že si k tomu řekneme spoustu věcí a půjdeme dál, protože za chvíli hrajeme s Finy a bude to další zápas, který bude potřeba uhrát," podotkl Myšák.