Čeští hokejisté do 18 let si připsali cenný skalp. Na úvod prestižního Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu porazili Američany 2:1. Mladíky nepoložil ani kuriózní gól z půlky a zápas se zámořským výběrem otočili.

Hrdinou zápasu byl Ondřej Štěbeták. Přitom v úvodu to vypadalo, že bude spíše smolařem utkání. Český gólman totiž pustil slaboučké nahození Grimese od červené čárky. Štěbetákovi se puk ztratil z dohledu, pak ještě nejspíš škrtl a kalhoty obránce a k překvapení všech skončil v brance.

Smolný mement ale českého mladíka nezlomil. Štěbeták už žádný gól nepustil a 29 zásahy přispěl k vítěznému obratu proti velkému favoritovi turnaje. „Naštěstí jsme se z toho odklepali. Klobouk dolů před gólmanem Ondrou Štěbetákem, že těžkou situaci zvládl a pak nás dovedl k vítězství,“ chválil asistent kouče Radek Bělohlav.

O góly českého týmu se postarali Adam Novotný a David Rozsíval, který rozhodl tři minuty před koncem. „Výsledkově je to parádní vstup, porazit Ameriku v Kanadě je výborné. Výkon nebyl až tak přesvědčivý, ale tři body se počítají,“ přiznal Bělohlav pro web Českého hokeje.

Osmnáctka si před věhlasným turnajem vyšlápla v přípravě i na Kanadu, to jí dodalo sebevědomí. „Je to super. Šli jsme do toho dobře nastavení. Chtěli jsme porazit jak Kanadu, tak Ameriku. Pro naše sebevědomí je dobré, že jsme dokázali porazit dva takhle silné soupeře. Pokračujeme dále, chceme se dostat co nejdále,“ řekl útočník Adam Novotný.

