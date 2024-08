Čeští hokejisté na druhý triumf na Hlinka Gretzky Cupu hráčů do 18 let nedosáhli. Stejně jako před rokem v Břeclavi podlehli ve finále v Edmontonu těsně Kanadě, tentokrát 1:2. Gól dal Tomáš Poletín v čase 59:51. Zatímco Kanada uspěla potřetí za sebou a má 25. zlato, Česko získalo desáté stříbro.

„Myslím si, že kluci odehráli parádní turnaj. Samozřejmě teď jsou zklamaní… Neuhráli jsme finále, ale jinak bych řekl, že celý turnaj včetně přípravného zápasu s Kanadou odehráli velmi dobře. Máme na čem stavět," uvedl pro server hokej.cz hlavní kouč David Čermák.

Oba celky se v přípravě na prestižní akci utkaly v generálce krátce před startem turnaje a Čermákův výběr zaskočil domácího favorita po výhře 6:4. Kanaďané si dali velký pozor, aby se nic podobného neopakovalo. Hned během úvodního dějství, které vyhráli na střely na branku 14:7, si vytvořili dvoubrankový náskok, který se ukázal jako rozhodující.

„První třetina byla slabší, tam nám Kanada odskočila. Potom už nám chyběly síly, ale chyběly i Kanadě. Byl to šestý zápas v osmi dnech. Hokej už nebyl takový, jaký byl předtím v průběhu turnaje. Bylo to velmi náročné. Snažili jsme se kluky vyburcovat, že zápas určitě není ztracený. Nechali tam všechno, bohužel to ale nestačilo," řekl Čermák.

Přestože Poletín devět sekund před koncem po povedené souhře snížil, na víc už jeho celku nezbýval čas. Jediným triumfem Čechů tak zůstává i nadále prvenství z domácího turnaje v roce 2016.

Třetí skončilo Švédsko, které Češi v semifinále porazili 5:1. Seveřané přestříleli tým USA 6:3.