Stalo se už nepříjemnou tradici, že od českého výběru se toho moc nečeká. Dvacítka skončila třikrát za sebou ve čtvrtfinále a poslední medaili (bronz) přivezla v roce 2005. Čeští mladíci – a na pár výjimek – nesahají světovém talentů ani po kolena. Proto budou spoléhat především na bojovnost a týmový duch.

Do roka a do dne. Mlejnkova parta lvíčat se vrací do Edmontonu pro čest a zázrak