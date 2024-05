Dávid Hrenák a Lukáš Pařík opouštějí po pouhé jedné sezoně libereckou hokejovou organizaci. Klub to oznámil na svých webových stránkách. Momentálně je tak jediným gólmanem s extraligovými starty mladý Daniel Král. Tygři už ale dle informací Deníku mají náhradu vyřešenou a jedná se o brankáře s reprezentačními zkušenostmi!

Tento muž pod maskou se s největší pravděpodobností vrátí do tygří organizace. O koho se jedná? | Foto: ČTK

Dávid Hrenák

Slovenský brankář přišel pod Ještěd před touto sezonou ze zámoří. Vinou dlouhé zdravotní indispozice však zasáhl v základní části pouze do 15 duelů s úspěšností zásahů 89,55%. Po návratu přidal dalších šest ve vyřazovací části, kde měl ještě lepší čísla, konkrétně 92,63%. Jeho nové působiště zatím není známo, ale mělo by se jednat o český extraligový klub.

Dávid Hrenák se po pouhé jedné sezoně rozloučil s Bílými Tygry.Zdroj: se svolením Jiřího Prince/BTL

Lukáš Pařík

Brankářský cestovatel se do Liberce vrátil po třech letech strávených taktéž v zámoří. Klub ho angažoval v návaznosti na absenci Dávida Hrenáka. V tygřích barvách zasáhl jen do devíti duelů s úspěšností 90,48%. Před uzávěrkou přestupů byl vyměněn na hostovaní do Hradce Králové, kde si vybojoval pozici jedničky v play-off. Od nové sezony bude hájit barvy Vítkovic.

Hokejový brankář Lukáš Pařík se vrátil do Liberce pouze na devět zápasů.Zdroj: HC Bílí Tygři

Velký návrat

Liberecký klub to ještě oficiálně neoznámil, ale na severu Čech se jedná spíše o veřejné tajemství. Po poměrně neúspěšné roční anabázi ve švédském Rögle se pod Ještěd vrátí Petr Kváča. Ten si vyzkoušel své první zahraniční angažmá, které si vybojoval výkony právě v Liberci. V sezoně však zasáhl pouze do sedmnácti duelů a vyřazovací část sledoval pouze z lavičky. Další ročník bude s největší pravděpodobností krýt tygří svatyni a pomáhat v rozvoji mladému Královi.

Petr Kváča vzýván fanoušky oslavoval postup do čtvrtfinále tygřím skokem. Přidá další skoky následující sezonu?Zdroj: Jiří Princ/Bílí Tygři