Hokejový svět zasáhla tragická zpráva. V neděli ráno ve věku 52 let zemřel bývalý český reprezentační brankář Roman Čechmánek, trojnásobný mistr světa, olympijský šampion z Nagana a naposledy šéftrenér hokejové mládeže v Uherském Hradišti.

Bývalý reprezentační hokejový brankář Roman Čechmánek | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Potvrdil mi to jeho syn Roman, který ho našel. V sobotu s kluky nejel na zápas, protože mu bylo špatně. V neděli měl jet s dětmi taky, ale nebral telefon a nereagoval ani na zprávy,“ uvedl pro Deník Miroslav Stavjaňa, předseda klubu HC Uherské Hradiště.

Tyto informace potvrdila i policejní mluvčí Monika Kozumplíková, podle níž objevil tělo 52letého muže v jedné z obcí na Zlínsku rodinný příslušník. Koronerka na místě neurčila příčinu úmrtí. „Byla nařízena pitva,“ řekla Kozumplíková.

Čechmánek neměl vážné zdravotní problémy. Alespoň si to myslí Stavjaňa. „Nemocný nebyl. A že by spáchal sebevraždu? To je úplný nesmysl,“ prohlásil natvrdo.

Zdravý chlap s optimismem

Podle předběžných výsledků bylo vyloučeno cizí zavinění a pravděpodobně nešlo ani o sebevraždu.

Ještě v sobotu večer si Stavjaňa s Čechmánkem volal, řešili spolu sobotní utkání, ze kterého se olympijský vítěz z Nagana omluvil. V neděli měl trojnásobný mistr světa vyrazit s jiným uherskohradišťským žákovským týmem do Kopřivnice, na sraz ale nedorazil.

Nemohl. Už byl po smrti.

Roman ČechmánekZdroj: Deník/Schwarz Martin

Bolestivá zpráva o úmrtí šéftrenéra mládeže celku ze Slovácka jej velmi zasáhla. „Pro všechny z nás je to strašná rána, něco nečekaného. Největší břímě ale nese rodina. Roman měl tři děti. Byl to zdravý chlap, čišel optimismem,“ tvrdí Stavjaňa.

Šéf klubu ze Slovácka angažoval někdejšího vynikajícího brankáře a reprezentanta na začátku letošního ročníku. Čechmánek měl v Uherském Hradišti na starosti veškerou mládež. Sám trénoval oba týmy starších žáků a jedno družstvo mladších žáků.

Chrudimský rodák Roman Čechmánek patří k nejúspěšnějším hráčům v novodobé historii českého hokeje. Dlouhá léta patřil ke klíčovým oporám Vsetína, který v 90. letech i díky svéráznému Valachovi v brance zcela opanoval tuzemskou extraligu.

Čechmánek byl v roce 1994 už u postupu Vsetína do nejvyšší soutěže, v níž pak vychytal pět mistrovských titulů v řadě. Už předtím měl na kontě i federální titul s Jihlavou, tam se ale do branky příliš nedostal.

Roman Čechmánek u soudu - 19. 4. 2022Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Vsetínské úspěchy udělaly z urostlého gólmana s neortodoxním stylem domácí hvězdu, což následně podtrhly i Čechmánkovy úspěchy s reprezentací. Má zlato z olympiády v Naganu, kde kryl záda Dominiku Haškovi, třikrát se stal mistrem světa.

Po kariéře přišly trable

V roce 2000 debutoval v NHL, kde strávil čtyři sezony v dresu Philadelphia Flyers a Los Angeles Kings. Jeho výkony v základní části byly často velebeny, postupně ale získal – trochu smolně – pověst brankáře, kterému to nejde v play-off. I proto se v zámoří neprosadil ještě víc.

Po skončení hráčské kariéry se věnoval podnikání, v němž bohužel zdaleka nebyl tak úspěšný jako na ledě. Jeho projekty (obchod s vínem, minipivovar, nemovitosti) skončily u soudu, Čechmánek byl nakonec odsouzen za podvod (tři roky odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let).

V posledních letech se Čechmánek věnoval především trenéřině, naposledy vedl mládež v Uherském Hradišti.