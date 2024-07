Jan Rutta

close info Zdroj: Petra Měšťanová zoom_in Hokejový mistr světa a písecký odchovanec Jan Rutta dorazil do Písku.

Defenzivně laďený bek, jehož si na ledě kolikrát ani příliš nevšimnete. Přesto má, co nabídnout - klid, rozvahu, zkušenost nebo solidní fyzické parametry… Pokud si odmyslíme týmovou mizérii San Jose, může český obránce hodnotit uplynulý ročník z individuálního pohledu jako povedený. Rodák z jihočeského Písku si spravil chuť i v Praze, kde dopomohl k zisku titulu mistrů světa na domácím šampionátu. Další šťastnou událostí je pro něj nedávné narození potomka.

Kámen úrazu by ale mohl čnít u jeho zámořského chlebodárce. Jak už bylo zmíněno výše, kalifornský klub se častokráte pouští do personálního zemětřesení. Třiatřicetiletý Rutta už přeci jen nepatří k nejmladším, což by v případě generační obměny týmu mohlo sehrát svou roli. Jeho pozice na trhu ale stále není zanedbatelná a Sharks by tak za něj mohli získat kvalitní protihodnotu.