Na šampionát v Praze by v případě předčasného konce sezony v NHL dorazili všichni oslovení zámořští hráči, včetně Davida Pastrňáka a Pavla Zachy z Bostonu. „Jejich postoj je pozitivní," prozradil generální manažer národního týmu Petr Nedvěd. Po šesti letech se vrací do reprezentace zkušený kanonýr Martin Růžička z Třince. Kouč Radim Rulík povolal na Švédské hry i bratrskou dvojici Ondřeje a Davida Kašovi z Litvínova.

Hlavní trenér národního týmu Radim Rulík. | Foto: Profimedia

Osmatřicetiletý veterán Růžička naposledy reprezentoval v únoru 2018 na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Letos vede produktivitu extraligy s 45 body (19+26). Nováčkem vedle Ondřeje Kašeho je i jeoh klubový parťák z Litvínova brankář Šimon Zajíček.



„Zvolili jsme cestu, že se podíváme na další hráče. Pozvali jsme devět nových útočníků a dva nové obránce," vysvětlil Radim Rulík. „Z prvních dvou turnajů jsme si udělali obrázek a kostru týmu, ale chceme vidět i další hráče a mít i další varianty, protože konec sezony přináší zranění. Chceme mít alternativu na každé to místo v týmu," dodal.

Nedvědovi všichni kývli

Generální manažer Petr Nedvěd sondoval v zámoří situaci okolo českých hvězdy, které by připadaly v úvavu pro šampionát v Praze. "Všichni hráči mají zájem na mistrovství světa přijet, jejich postoj byl velmi pozitivní," prozradil Nedvěd.

Prý se domluvil i s Pavlem Zachou a Davidem Pastrňákem z Bostonu. „Pavel má chuť přijet do Prahy v případě, že by to s Bostonem nedotáhli, kam si přejí. My jim samozřejmě taky fandíme, přejeme jim, ať jdou co nejdál, ale pokud se to nepovede, Pavel Zacha s Pastou přijedou na mistrovství,“ řekl Nedvěd pro iSport.cz.



Český tým je zatím v pořadí seriálu druhý o bod za Švédskem. Listopadový turnaj Karjala ovládli Rulíkovi svěřenci bez ztráty bodu, v prosinci na Švýcarských hrách skončili na druhém místě za Švédy.