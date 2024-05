Po šesti výhrách přišlo vystřízlivění. Čeští hokejisté v generálce na domácí mistrovství světa zapsali dvě porážky v řadě. Na Českých hrách v Brně se střelecky trápí - po porážce s Finy 1:4 podlehli Švédsku 0:2. Po sedmi letech se postavil do české branky Petr Mrázek z Chicaga. Už po sobotním utkání přijdou další škrty v kádru.

Petr Mrázek se představil v české brance v utkání se Švédskem. | Foto: Profimedia

"Švédi mají spoustu hráčů z NHL, na mistrovství světa budou útočit na zlato. Pro nás to byla super zkouška," řekl útočník David Tomášek v rozhovoru pro Českou televizi. "Nemáme se za co stydět, makali jsme, dřeli. Nebyli jsme úplně bez šance. Bude to lepší a lepší."

Sestřih zápasu Česka se Švédskem:

Zdroj: Youtube

Závěrečný podnik Euro Hockey Tour uzavřou Češi v neděli od 16 hodin duelem se Švýcary. Po něm kouč Radim Rulík oznámí finální nominaci na světový šampionát v Praze a Ostravě. Do turnaje vstoupí Češi v pátek v O2 areně proti Finsku od 20:20.

Vítězný gól padl po 94 sekundách třetí třetiny. Po Fribergově přihrávce si počkal na správný okamžik pro zakončení z levého kruhu Linus Johansson a trefil protější horní roh branky.

Zadina bude bez MS, odnesl zúžení kádru. Rulíkovi se typově nehodí ani Kodýtek

V čase 55:27 při Johanssonově vyloučení sáhli Češi k power play, ale tlak v šesti proti pěti nezužitkovali. Pojistku deváté výhry už od čtvrtka jistého vítěze Euro Hockey Tour z jedenácti zápasů v sezoně zařídil střelou z vlastního obranného pásma do prázdné branky Nemeth.