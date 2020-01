Nejde jen o hokej. Společnost je přejedená, říká Pešán

Co dál s chřadnoucí květinkou jménem český hokej? Trpělivě okopávat a zalévat, byť se zdá, že to nemá viditelné výsledky? Vytrhat i s kořeny? Nebo prostě doufat, že se to nějak zlepší? V Česku tak oblíbený sport se už delší dobu potácí ve vleklé krizi, především v porovnání s mezinárodní konkurencí. Právě skončené mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci jen potvrdilo prohlubující se trend.

Filip Pešán | Foto: Pavel Netolička