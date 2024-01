Čeští hokejoví junioři znají soupeře. O finále MS si zahrají znovu se Švédskem

V cestě do finále mistrovství světa hokejistů do 20 let bude stát českým juniorům výběr Švédska. Rozhodla o tom čtvrtfinálová utkání. V tom posledním porazili právě domácí hokejisté v prodloužení Švýcarsko.

Česká dvacítka slaví výjimečný postup do finále světového šampionátu. | Foto: Profimedia