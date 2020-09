Právě o tom se bude jednat na dnešní mimořádné valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK). Některé kluby vidina (minimálně) dvou týdnů s pouhou tisícovkou fanoušků upřímně děsí. Vhodnější by podle nich bylo počkat, až se nejnovější hygienická opatření zase zmírní.

Další kluby ale chtějí hrát dál. Upozorňují na to, že výraznější zlepšení zdravotní situace je tak jako tak ve hvězdách a úplně přerušení extraligy by vedlo k mnohem bolestnějším ekonomickým ztrátám. Proto je podle nich lepší pokračovat v sezoně, dokud to jen trochu jde. Byť s minimem diváků.

Mezi tyto týmy patří třeba Pardubice. „Jsme pro pokračování soutěže dle plánovaného harmonogramu. Tento názor budeme prezentovat i na čtvrteční valné hromadě APK,“ řekl Dušan Salfický, člen představenstva pardubického Dynama.

Hněv na západě

Naopak Plzeň je jednoznačně proti. Oficiálně se klub sice nevyjádřil, ale sportovní manažer Tomáš Vlasák se poměrně ostře rozpovídal v rozhovoru pro sport.cz.

„Za nově stanovených podmínek vůbec nemá smysl hrát. Pravidla se tu navíc mění jednou za čtrnáct dní,“ vadí Vlasákovi. „Doteď jsme mohli na stadion pustit 3509 diváků, což jsou všichni permanentkáři. A teď máme začít obvolávat dva a půl tisíce fanoušků, že na hokej nemůžou nebo že smějí jen na jeden zápas a na druhý se to vymění?“ zlobí se bývalý útočník.

Je otázka, jak silnou podporu názor Západočechů získá. Prakticky všude platí, že počet držitelů permanentek je vyšší než Prymulův limit. „Už jsme vymysleli snad čtyři scénáře řešení, vymyslíme i pátý,“ bere situaci s nadhledem marketingový manažer Zlína Libor Kožík.

Berani plzeňskou iniciativu nepodpoří. „Musí se hrát i bez diváků, ať lidé vidí hokej alespoň v televizi či na sítích. Hrozí totiž, že když se hokej přeruší úplně, tak si na něj za rok možná ani nikdo nevzpomene,“ varuje trenér a sportovní manažer Zlína Robert Svoboda.

Prázdná 02 arena

Kluby se tak rozhodují mezi dvěma zly a posuzují, které z nich je pro ně aktuálně menší. To je případ pražské Sparty. Kdyby si soutěž dala pauzu, tým z hlavního města bude mít problém s plněním sponzorských smluv. Na druhou stranu: O2 arena je největší stadion v zemi a pořádat tam zápasy jen pro tisíc lidí je z ekonomického hlediska nesmysl.

Ostatně sparťanská generální manažerka Barbora Snopková Haberová protestovala už proti původnímu limitu 5000 fanoušků.

Vývoj však jde opačným směrem. Na nedělní mač se Zlínem dorazilo do O2 areny přesně 2511 „orouškovaných“ lidí, nejnižší extraligová návštěva na Spartě od té doby, co hraje v libeňské hale. „Věřím, že se na příštím domácím utkáním sejdeme ve výrazně vyšším počtu,“ těšila se sparťanská šéfka. Marně.

Co na to svaz?

Valná hromada APK by dnes měla mít na stole tři možná řešení. První varianta: přerušit extraligu na 14 dní. Druhá varianta: na programu soutěže se nic nezmění. A třetí možnost? „Pokračovaly by kluby, které s opatřením nemají problémy. Týmy, jež by nesouhlasily, by měly domácí zápasy odloženy,“ uvedl mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Tyto tři možnosti rozeslal klubům svazový šéf Tomáš Král. Právě svaz totiž musí rozhodnout, přihlédne však přitom k dnešnímu stanovisku APK.