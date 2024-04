Kouč reprezentace Radim Rulík udělal očekávaný řez kádrem. V přípravě českých hokejistů na květnové mistrovství světa v Praze a Ostravě nebudou pokračovat čtyři hráči, k týmu se naopak připojí sedm posil.

Radim Rulík vede trénink české hokejové reprezentace v Budvar aréně. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Rulík oznámil změny během rozhovoru s novináři po sobotním utkání v Linci, kde Češi porazili domácí Rakušany 3:2 a během závěrečné přípravy na šampionát vyhráli i čtvrtý zápas.

Národní tým opouští obránci Daniel Gazda s Jakubem Sirotou a útočníci Jiří Černoch a Adam Kubík. Tým naopak doplní beci Michal Kempný s Jakubem Krejčíkem z pražské Sparty a David Špaček z týmu Iowa Wild v zámořské AHL či útočníci Ondřej Kaše z Litvínova, Filip Chlapík s Pavlem Kousalem ze Sparty a Matyáš Kantner z finské KalPy.

Těžké rozhodování

"Vždycky je to těžké rozhodování, není to nic příjemného. Na případné změny v sestavě má vliv každý trénink i zápas. I proto zveřejňujeme změny vždy až na konci akce a vždy oznamujeme sestavu pouze na následující přípravný kemp," řekl Rulík, jehož soupisku tedy aktuálně tvoří 3 brankáři, 10 obránců a 17 útočníků.

Vedle Špačka, syna bývalého vynikajícího obránce Jaroslava Špačka, žádná další jména zámořských posil kouč neoznámil. "Kluci z NHL ještě ani neprošli zdravotními prohlídkami. V momentě, kdy je zařadíme do nominace, tak to oznámíme. Přijde mi to fér po všech stránkách, neumím si představit, že bych říkal něco, co nevím," vysvětlil Ruík.

Komunikaci s hráči působících v zámoří, kteří by připadali v úvahu pro šampionát v Česku, má na starost generální manažer českého výběru Petr Nedvěd se svým asistentem Martinem Havlátem. "I s dalšími hráči z NHL a AHL jsme v úzkém kontaktu a jednáme s nimi o podrobnostech. Kdy a kdo se k nám připojí ale zatím nebudeme po domluvě s našimi trenéry prozrazovat," dodal Nedvěd.