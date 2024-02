Čeští hokejisté se pokusí v Karlstadu v zápase proti Finsku vrátit v rámci seriálu Euro Hockey Tour na vítěznou vlnu. Ve čtvrtek v Löfbergs Areně nestačili při vstupu do Švédských her podruhé za sebou na domácí výběr Tre Kronor a prohráli jednoznačně 1:4. V sobotním duelu s Finy, které Češi v sezoně porazili na obou předchozích turnajích, si debut v národním týmu odbude brankář Šimon Zajíček z Litvínova.

Hlavní trenér národního týmu Radim Rulík. | Foto: Profimedia

Aktivní celoplošný hokej a spousta nadějných příležitostí. Osvědčený rukopis trenéra národního týmu Radima Rulíka byl vidět i ve čtvrtečním utkání proti domácímu Švédsku, jenže po slibné úvodní desetiminutovce se hra českých hokejistů začala postupně rozpadat, čehož naopak skvěle využil silný výběr Tre Kronor.

Češi zahájili Švédské hry jasnou prohrou. Domácímu výběru podlehli 1:4

Na otevírací branku nestárnoucího kanonýra Martina Růžičky, který se vrátil do reprezentace po šesti letech, nedokázali Češi nikterak navázat, a po zbytek duelu tak dominovali domácí Švédové. Národní tým se však propadl i střelecky, když za celý zápas vyslal na branku soupeře pouze 13 střel. Naopak gólman Jakub Málek se mezi třemi tyčemi téměř nezastavil.

„Je to jeden nepovedený zápas, stane se. Nedělal bych z toho nějaké velké závěry. Stejně tak jsme je my přejeli v prvním utkání sezony. Věříme, že další zápasy už tady v Karlstadu budou od nás lepší,“ pronesl asistent trenéra Tomáš Plekanec. „Je dobře, že takový zápas přišel. Jak pro nás trenéry, tak i hráče. Je to takové zrcadlo,“ doplnil jeho slova samotný Rulík.

Střetnutí dvou nejlepších celků dosavadního průběhu Euro Hockey Tour tak suverénně ovládlo Švédsko, které si zároveň vybojovalo čtyřbodový náskok na čele tabulky. Národní tým však čeká už v sobotu velice důležitý reparát proti Finsku, s nímž zvládl oba duely na předchozích turnajích.

Finové ale zahájili své vystoupení na Švédských hrách vítězstvím 4:2 nad Švýcarskem a se silným výběrem složeným převážně z hráčů finské a švédské nejvyšší soutěže si brousí zuby i na české barvy. „My se soustředíme na to, jak chceme hrát my. A pokud budeme všechno dělat líp než proti Švédsku, tak věřím, že body uděláme,“ řekl Plekanec, který si užívá první měsíce na střídačce nároďáku.

Změny v sestavě i premiéra pro Zajíčka

„Rozhodně ale nic měnit nebudeme. Pořád budeme chtít hrát svoji hru, tedy nátlakový, rychlý hokej s dobrým forčekem. Abychom se k tomu dostali, tak nesmíme ztrácet na modré čáře tolik puků. S tím jsme měli proti Švédsku problém,“ připustil Plekanec.

Oproti čtvrtečnímu utkání se Švédskem nenastoupí vedle brankáře Jakuba Málka také obránci Michal Kempný s Martinem Jandusem a útočníci Martin Růžička, Lukáš Jašek a Daniel Voženílek. Zapojí se naopak zadáci Filip Král s Petrem Zámoským a do útoku Ondřej Beránek, Roman Horák a Jan Bambula, který byl ve čtvrtek v pozici třináctého útočníka.

A na velkou premiéru v reprezentaci se chystá 22letý gólman Šimon Zajíček. „Cítím se super, jsem natěšený a zvědavý, jaké to bude. Čekám těžší zápas než v extralize, hlavně v rychlosti a přesnosti střelců. Stres na mě ale zatím nedolehl,“ prozradil brankář Litvínova.

Utkání mezi českou reprezentací a Finskem v Karlstadu startuje v sobotu ve 12 hodin.