Tohle už nemůže být náhoda. Česko slaví během krátké doby další hokejovou medaili. Po bronzu dvacítek a titulu vicemistrů světa juniorek získali čeští mladíci stříbro na zimních olympijských hrách mládeže.

Čeští hokejisté získali na zimních olympijských hrách mládeže stříbrné medaile. | Foto: se svolením ČOV/ Barbora Reichová

Zase je z toho placka. Už třetí od začátku roku. Medailové úspěchy českých mládežnických výběrů se kupí. Naposledy ohromili svět mladí hokejisté do šestnácti let, kteří se probojovali do finále turnaje na olympiádě mládeže v korejském Kangwonu.

Čeští teenageři zazářili stejně jako juniorky na nedávném světovém šampionátu. Pro dívky šlo také o historický okamžik, ve finále mistrovství světa totiž až dosud žádný český ženský výběr nikdy nebyl.

Ale zpátky ke svěřencům trenéra Milana Razýma. Ti na mládežnické olympiádě zdolali v šestičlenném turnaji Slováky 3:2, pak Američany a v semifinále Finsko 3:1. S americkým výběrem dokázali otočit stav z 1:4. Ve finále s USA se jim ale podobný obrat nepovedl a padli 0:4.

„Vím, že se říká, že lepší je radost z bronzové medaile, ale kluci ten bronz odmítli a šli bojovat o zlato. Stříbro je víc než bronz a oni pro nás vítězi jsou. Ten, kdo předvede svůj maximální výkon, je taky vítěz,“ byl kouč Razým hrdý na partu bojovníků.

„Hned po zápase jsme smutní, ale myslím, že to z nás opadne a budeme slavit. Je to úspěch,“ pronesl kapitán národního týmu Ondřej Ruml. „Byli bychom samozřejmě radši za zlato, ale stříbro je pro nás obrovský úspěch.“

Je potřeba vidět víc ročníků za sebou

To tedy je. Počínání mladíků sledoval i kouč seniorské reprezentace Radim Rulík. „Obrovská gratulace hráčům i trenérům ke skvělému umístění. Stříbro je velký úspěch a příslib do dalších let,“ vzkázal na dálku Rulík.

Nároďáky? Dříve klacky pod nohy, nyní společná vize. Líbí se mi to, říká Voráček

Tohle může být pro české talenty průlom v kariéře. „Každý úspěch se cení, obzvlášť v hokeji v dnešní době. Věřím, že si toho budou vážit, my jsme takové možnosti v jejich věku neměli. Do hokejového života se jim taková zkušenost bude hodit,“ doplnil olympijský vítěz z Nagana Martin Straka.

Medailové žně hokejových nadějí vzbuzují v českém prostředí optimismus. „Je pozitivní, že máme šikovné mladé hráče a hráčky, co stačí na nejlepší týmy světa,“ řekl na webu Českého olympijského výboru David Pospíšil, někdejší reprezentant a nyní expert. Jedním dechem ale dodal: „Moc se mi to líbí, ale ještě jsem v hodnocení opatrný. Potřebujeme takto vidět víc ročníků za sebou.“

Češi ve finále olympijského turnaje proti USA:

Nejenom fanoušci si teď přejí, aby na vzestup českého hokeje dal medailové razítko seniorský národním tým na letním šampionátu v Praze a Ostravě. A nejlépe, kdyby konečně klaplo i to finále.