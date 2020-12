Stalo se v roce 2005. Na střídačce stáli Alois Hadamczik s Mojmírem Trlišíkem, na ledě se proháněli dnes už hokejoví veteráni. Namátkou Michael Frolík, Lukáš Kašpar, Roman Červenka či David Krejčí…

Tehdy naposledy získalo Česko na mistrovství světa do dvaceti let medaili, skončilo třetí. Od té doby nic, pouze jeden postup mezi nejlepší čtyřku, jinak velká nula.

Také tentokrát nejsou ambice nejvyšší. Už jen skupina je velmi našlapaná. Vedle Švédska se tým potká s Ruskem, USA a Rakouskem. Do čtvrtfinále postupují čtyři týmy.

Těžká skupina

Pozor, Rakušané se lepší! Navíc by bylo záhodno skončit do třetího místa. Dá se totiž předpokládat, že druhou skupinu ovládne Kanada, jasný favorit šampionátu, a tudíž skoro neřešitelný protivník pro čtvrtfinále.

„Souhlasím, je to hodně těžká skupina. Bude to náročné, do každého zápasu musíme jít připravení. Možná někdo bude favorit, ale náš tým bych neodsuzoval, protože si myslím, že ho máme kvalitní. Uvidíme, jak nám to půjde,“ prohlásil kapitán mužstva Jan Myšák.

Co na to říká Michal Mikeska, někdejší mistr ligy s Pardubicemi, nyní trenér? „Pokud bychom se dostali do fáze, kdy bychom bojovali o medaile, to by byl zázrak. Šanci na semifinále vidím jako malou. Bylo by to krásné, ale v medaili nevěřím,“ pronesl dost skepticky.

„Myslím, že turnaj nebude vybočovat z pro nás už monotónního průběhu. Ať si říkáme, co chceme, tak na tu světovou špičku nemáme.“

Odraz k velké kariéře?

Výhodou mužstva by měla být jakási zkušenost. Deset borců absolvovalo mistrovství už v minulém roce, kdy se hrálo v Česku. „Pro nás je důležité, že v týmu jsou hráči, kteří na šampionát pojedou už podruhé. Ti by měli zkušenosti ukázat,“ souhlasil Mikeska.

„Jde především o to, aby se ukázali hráči, kteří už prošli draftem, a měli možnost se dostat do NHL. Mladší pojedou s tím, aby se jim povedl turnaj a prostřelili se na nějakou dobrou pozici,“ dodal.

Pro mnoho hokejistů byl úspěch na šampionátu odrazem k velké kariéře. Povede se to i této generaci?