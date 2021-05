Nejvyšší soutěž ale ve víceméně válečných podmínkách obstála se ctí. Na co se (vyjma třineckého titulu) bude vzpomínat nejvíc?

Prázdné tribuny

Drtivá většina zápasů základní části i play-off se hrála v až chrámově studeném (a není řeč o teplotě vzduchu) prostředí vymetených hal. „Je to samozřejmě škoda, ale dá se na to zvyknout. Pro všechny je to stejné,“ řekl sparťan Michal Řepík.

Gólů a zábavy nijak zásadně neubylo. Horší je to samozřejmě s penězi: kluby přišly o stovky milionů korun. Ty budou chybět.

Nepřítel covid

Kdekdo čekal, že sezona nemůže proběhnout v plánovaném rozsahu. Vždyť ani ve Švýcarsku či Finsku se základní část nedohrála, museli tam osekat i play-off. V Česku sice hlavně zpočátku padal jeden tým za druhým do karantény, ale nakonec se podařilo všechny trable vyřešit. Klobouk dolů. „Nikdo to neuměl namodelovat, nedalo se na to připravit. Tuto situaci prožíváme prvně,“ uvedl šéf extraligy Josef Řezníček. Covid extraligu ovlivnil, leč ne tak fatálně, jak se čekalo.

Nuda na chvostu

Ne, český sport není a snad ani do budoucna nebude zvyklý na uzavřené soutěže. V aktuálním ročníku se nesestupovalo a na dramatičnost některých zápasů to mělo vliv. Týmy Budějovic i Zlína neměly v závěrečné čtvrtině sezony o co hrát. Je dobře, že tenhle experiment (alespoň prozatím) končí. Příští sezona bude s patnácti kluby.

Elitní kvarteto

Pokud jde o zbytek pelotonu, i v něm se čepele nůžek mezi elitou a průměrem postupně rozevírají. Čtveřice ve složení Třinec, Liberec, Sparta a Boleslav letos soupeřům viditelně odskočila. Vzpomeňte na čtvrtfinále.

Co bude dál

Výzev číhá víc než dost. Hlavně vrátit diváky na tribuny. Zároveň kluby zjistily, že v „mimostadionové“ péči o fanoušky mají značné rezervy. Také se dá čekat, že v éře utahování opasků se bude propast mezi bohatými a zbytkem ligy prohlubovat. A to bude třeba řešit.