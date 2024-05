Před téměř rokem obletěly svět fotografie Dominika Haška, jak si v nákupním vozíku odváží z dosavadní Síně slávy českého hokeje svoji výstroj z památného turnaje v Naganu. Po necelém roce jsou hokejové artefakty znovu za vitrínou – na novém místě v centru Prahy, kde svaz našel prostory pro výkladní skříň ledového sportu. „Jsem rád, že máme síň slávy a jedny z nejlepších artefaktů tady můžu vystavit,“ rozpovídal se při slavnostním otevření nových prostor legendární brankář.

Slavnostní otevření nové Síně slávy Českého hokeje | Video: Filip Ardon

Záběry, jak odvážíte výstroj z původní síně slávy, obletěly celý svět, volali vám i ze síně slávy v Torontu. Věděl jste hned, že to dáte do nových prostor?

Já v té době nevěděl, že vznikne nová síň slávy, to jsem se dozvěděl až v následujících týdnech. Nikdy ale nebylo mým cílem, že bych řekl, že jim to pošlu, nebo bych to dal na eBay a prodal to za iks desítek tisíc dolarů. Některé části jsou dost specifické, některé jsou z Nagana, kde jsme získali zlato, takže jsem nikdy neměl v úmyslu to prodat. Jsem velmi rád, že se podařilo vedení svazu to, co slíbili. Slíbili, že otevřeme novou síň slávy do mistrovství světa, takže díky za to.

Chodí vám hodně nabídky od sběratelů, že by chtěli koupit vaši výstroj?

Vím, jakou to má přibližně hodnotu, jednotlivé věci jsou v hodnotách desítek tisíc dolarů. V tuhle chvíli ale nemám zájem to prodávat. Spíš si to schovávám v suchu, jak se říká. Jsem především rád, že máme síň slávy a jedny z nejlepších artefaktů tady můžu vystavit. Je pro mě důležité, že se na to lidi budou chodit koukat.

Podívejte se: Český hokej má novou síň slávy. Na otevíračce nechyběl ani Hašek

Kde jste měl zatím výstroj uloženou?

Výstroj jsem měl doma, nikam jsem ji neodvážel. Slíbil jsem, že až bude otevřená nová síň slávy, tak ji sem zase přivezu. Nevím, jestli všechno to, co tady vidíte, je přesně to, co bylo v minulé síni slávy, ale část je z Nagana a část může být z jiných sezon. Ve všem z toho jsem ale chytal. Budu rád, když se na to lidi budou chodit koukat. Neviděli, co jsem měl pod dresem, ale na tyhle betony se koukali a viděli i tuhle helmu. Kus z ní mi ještě ve skupině ustřelil Kamenskij, vidíte, že tam ještě kus chybí. Bohužel se ztratil a nevím, kde je.

Jak se vám líbí nová síň slávy?

Moc pěkná. V první řadě jsem velmi rád, že se podařila síň slávy otevřít. To, co bylo slíbeno, se podařilo. Otevřela se nová síň slávy v centru Prahy, navíc ještě před mistrovstvím světa. To je dobré, pro všechny fanoušky.

Chci se podívat na hodně zápasů

Co vás tady nejvíc zaujalo?

Je tady spousta artefaktů. Ty moje jsou pouze 26 let staré, ale jsou tu artefakty z daleko větší historie, které jsou nesmírně cenné. Je důležité, aby vždycky byly zachovány pro další generace. Historie mě vždycky zajímala, je potřeba, abychom se o tyhle věci starali a vážili si jich, aby i příští generace viděla, v jaké výstroji chytal Modrý a Zábrodský dával góly. Takové věci, když se zachovají, tak to bude mít nesmírnou cenu pro Síň slávy Českého hokeje.

Mistrovství světa startuje už v pátek. Na kolik zápasů se chystáte?

Chci se podívat na hodně zápasů, ale některé uvidím jen v televizi. Hned na druhý zápas s Norskem se chystám. Člověk samozřejmě chce vidět vítězství našeho mužstva. Hrajeme doma, člověk věří, všichni mají velká očekávání a pro kluky to není nic lehkého. Tak to ale prostě je. Jsme hokejový národ a fanoušci mají nejvyšší očekávání.

Toronto s arašídovým Jágrem či skromní Slováci. Jak vypadají Síně slávy ve světě

Věříte i vy, i když se generálka nepovedla?

Vrátím se do roku 1985, kdy jsem byl asi nejmladším členem, který se připravoval s mužstvem, a nakonec jsem byl vyškrtnutý jeden den před začátkem mistrovství světa. Ani tam se nepovedly generálky, pamatuju si, že jsme prohráli se Švédy, prohráli jsme dokonce přátelák s Pardubicemi dva dny před začátkem mistrovství světa. Ani zápasy ve skupině nebyly nejlepší. Mužstvo se ale dalo dohromady a když šlo o všechno, tak dokázalo najít cestu, jak vyhrát. Jsem přesvědčený, že i tohle mužstvo je o týmu. Musí všechny individuální věci jít stranou a mužstvo buď vyhraje jako tým, nebo nevyhraje.

Jak se vyrovnat s tlakem domácího prostředí? Co byste poradil reprezentantům?

Tady je každá rada drahá. Aby případný neúspěch, nebo to, že se někomu nebude dařit, hodili za hlavu a dělali všechno pro to, aby parta v daný okamžik udělala všechno. Jde o mužstvo, to je jediná cesta k vítězství.

Program MS v hokeji 2024: Kdy půjdou do boje Češi a kompletní rozpis turnaje

Vám osobně zlato z mistrovství světa chybí. Mrzí to?

Nějaké medaile z mistrovství světa mám, v roce 1985 mi nominace unikla poslední den. Tak to ale v životě chodí, ničeho nelituju. S kluky, kteří to vyhráli, jsme výborní kamarádi.